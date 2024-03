Efter forvirring om det billede, som det britiske kongehus udsendte søndag, melder prinsesse Kate nu ud.

I en story på Instagram undskylder hun nu for at have redigeret billedet.

'Lige som mange andre amatørfotografer, eksperimenterer jeg nogle gange med billedredigering,' skriver hun i opslaget.

Efterfølgende forklarer hun, at noget ikke gik helt efter bogen, da hun åbenbart behandlede det billede, som kongehuset udsendte af hende i selskab med sine tre børn søndag i anledning af, at det var mors dag i England

'Jeg vil gerne undskylde for enhver forvirring som familiebilledet, som vi delte i går, har skabt', skriver hun videre.

Opdateres.