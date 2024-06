Alternativets leder Franciska Rosenkilde forklarede onsdag aften fra Folketingets talerstol, at hadet mod danske jøder ikke »er en arabisk ting«.

»Jødehad er jo ikke en arabisk ting. Det er i høj grad en vestlig ting,« sagde Rosenkilde.

Franciska Rosenkilde blev også spurgt til, om hun kunne forklare, hvorfor det var nødvendigt med bevæbnet politi til at beskytte den jødiske skole på Østerbro.

Her sagde Rosenkilde:

»Det er da dybt beklageligt. Der er ingen børn, der skal gå i skole under trusler. Men der er også andre institutioner, som oplever former for trusler, desværre,« sagde hun.

Da Rosenkilde af flere ordførere blev spurgt, om hun kunne nævne blot en konkret institution, som var vurderet til at være i fare for at blive angrebet, så svarede partilederen udenom.

Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabjerg Madsen var en af dem, som stillede flere spørgsmål fra salen til Rosenkilde.

»Jeg var faktisk rimeligt rystet og forstemt over den ordveksling, som jeg og andre kollegaer havde med Franciska Rosenkilde,« siger Christian Rabjerg Madsen som fortsætter:

»Det er åbenlyst, at der udgår en trussel mod danske jøder fra den ekstreme højrefløj, men helt tydeligt også fra muslimske og arabiske kredse i Danmark. Hvis man ikke kan sige det, så er det fordi man ikke vil se det eller høre det.«

Der er både bred politisk og faglig enighed om, at hadet mod danske jøder i høj grad udgår fra mellemøstlige minoriteter i Danmark.

Blandt andet kan man læse i PETs vurdering af terrortruslen mod Danmark 2024, at det jødiske mindretal på grund af konflikten mellem Israel og Hamas nu udsættes for en øget trussel.

»CTA (Center for terroranalyse) vurderer, at konflikten potentielt kan introducere trusselsaktører, som ikke tidligere har været relevante i en dansk terrorsammenhæng, herunder den palæstinensiske gruppe Hamas, der primært opererer fra Gaza, og den libanesiske gruppe Hizbollah,« skriver PET i rapporten.

Kun godt to måneder efter terrorangrebet i Israel blev tre personer anholdt i Danmark og sigtet for at planlægge terror i Danmark. De anholdte menes at have tråde til Hamas.

I 2022 viste Det Jødiske Samfund i Danmarks egne optegnelser, at der i 2023 blev indberettet 121 tilfælde af antisemitisme i Danmark, hvor tallet var blot ni året før.

Pernille Vermund, ældreordfører fra Liberal Alliance, var også til stede ved debatten og stillede spørgsmål til Franciska Rosenkilde.

»Det er bizart, at hun forsøger at tale det ned. Israel er jo konstant under angreb og der findes kun meget få jøder i de arabiske lande,« siger Pernille Vermund som fortsætter:

»Den gruppe, der står for de helt store problemer i forbindelse med trusler mod jøderne, er jo de herboende muslimer, som har taget de værdier med sig, såvel som den konflikt, der er med Israel i Mellemøsten.«

Christian Rabjerg Madsen er især ked af den ordveksling, der faldt om Carolineskolen, hvor skolebørn i alderen seks til 13 år dagligt beskyttes af bevæbnede betjente.

»PET siger, at Carolineskolen ikke kan eksistere uden beskyttelse. Hun antyder, der er andre, som ikke kan det og det er forkert. Jeg synes det er et moralsk svigt, når man ikke kan beskrive virkeligheden, som den er,« siger Christian Rabjerg Madsen, som fortsætter:

»Det jødiske mindretal er det eneste mindretal i Danmark, der må leve under beskyttelse.«

Det har ikke været muligt at få et interview med Franciska Rosenkilde om hendes udtalelser onsdag aften. Alternativets pressetjeneste har dog sendt skriftlige kommentarer.

Hun skriver blandt andet at Alternativet er dybt bekymret over den stigende antisemitisme i Danmark.

»Alternativet er dybt bekymret over den stigende antisemitisme i Danmark. Af PET’s terrortrusselvurdering fra marts i år fremgår det, at jødiske mål er højt på listen for mest sandsynlige mål for terrorhandlinger både fra højreekstreme miljøer, militante islamistiske miljøer og antimyndighedsmiljøer,« siger Rosenkilde.

Hun skriver også, at det er vigtigt for Alternativet, at Folketinget opdaterer handlingsplanen mod antisemitisme med nye tiltag.

B.T. har spurgt til hvilke konkrete institutioner, som Rosenkilde mener udsættes for trusler.

»Vi har desværre set flere eksempler over de seneste år, hvor institutioner udsættes for chikane og hadefulde demonstrationer – senest i april, hvor Rasmus Paludan afholdt en demonstration foran den dansk-pakistanske friskole Jinnah International School, hvilket endte i kaos, panik og grædende børn ifølge en reportage fra stedet,« siger Rosenkilde og fortsætter:

»Denne og andre episoder har ført til, at Københavns kommunes forvaltning har iværksat et beredskab til skoler og fritidsordninger.«

