Én af de tre anholdte i torsdagens terroraktion er et velkendt ansigt i det københavnske indvandrermiljø.

Det viser B.T.s research.

I en opsigtsvækkende og koordineret antiterroraktion mellem Politiets Efterretningstjeneste (PET) og fem forskellige politikredse blev tre personer tidligt torsdag morgen anholdt.

Der er tale om en yngre mand, en yngre kvinde og en midaldrende mand, der alle blev anholdt omkring klokken fem. De er mistænkt for at være en del af et netværk i færd med at planlægge et terrorangreb i Danmark.

Det er den midaldrende mand, som ifølge B.T.'s research er velkendt blandt personer med mellemøstlig baggrund i København.

Alle tre bliver torsdag aften fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

På anmodning fra anklageren holdes retsmødet for såkaldt dobbeltlukkede døre. Det vides derfor ikke, hvad de tre personer konkret er sigtet for, eller hvordan de forholder sig til sigtelsen.

Det er dog politiets mistanke, at de ikke har handlet alene.

Man mener, at der er medgerningsmænd på fri fod, og derfor ønsker politiet i øjeblikket at holde sagens detaljer hemmelige for offentligheden.

Foruden de tre anholdtes forsvarsadvokater deltager yderligere fire, der hver især repræsenterer en mistænkt i sagen.

Alle syv mistænkte er beskyttet af navneforbud, og B.T. kan derfor ikke komme deres identiteter nærmere.

Selv om politiet og PET holder kortene tæt ind til kroppen, er nogle oplysninger blevet offentliggjort.

På et pressemøde torsdag fortalte operativ chef i PET, Flemming Drejer, at der er tale om et netværk, der har været i gang med at forberede en terrorhandling, og at anholdelserne er sket på baggrund af intensiv efterforskning.

Efterforskningen er foregået i samarbejde med blandt andre udenlandske myndigheder, og i Holland er der torsdag ligeledes blevet anholdt en person i sagen.

Flemming Drejer understregede også, at politiet har slået til i et tidligt stadie af forberedelserne, og at der i samme ombæring er foretaget en række ransagninger på adresser landet over.

PET har i forlængelse af sagen ikke valgt at hæve trusselniveauet i Danmark. Derfor ligger det fortsat på fire på en skala ud af fem.

Sagen trækker ifølge Flemming Drejer tråde til både udlandet og bandemiljøet. Mere konkret den forbudte bande Loyal to Familia – også kaldet LTF.

Politiet i hovedstaden har i forbindelse med sagen øget tilstedeværelsen i det offentlige rum.

Særligt er der fokus på jødiske lokaliteter, fortalte ledende politiinspektør Peter Dahl tidligere torsdag.