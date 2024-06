Den spanske forfatter Jaime Peñafiel skyder igen med skarpt, når han i sin nye bog 'Los silencios de Letizia', påstår, at den spanske konge var klar over sin kones utroskab.

Den kontroversielle 91-årige forfatter Jaime Peñafiel er endnu engang aktuel, efter hans nyeste bog 'Los silencios de Letizia' (Letizias stilhed red.) blev udgivet tirsdag.

Igen er han efter den spanske kongefamilie - og i særdeleshed dronning Letizia.

Det skriver blandt andet Daily Mirror.

Tidligere har Jaime Peñafiel skrevet bogen 'Letizia y yo' ('Letizia og jeg', red.), hvor dronnings tidligere svoger Jaime del Burgo hævder, at han skulle have haft et romantisk forhold til Letizia imens hun var gift med kong Felipe VI af Spanien.

Der blev dog stillet mange spørgsmålstegn ved, hvor troværdig historien var, og bogen førte blandt andet også til, at Jaime Peñafiel blev fyret fra sit job som kongelig reporter på den spanske avis El Mundo.

En stilling, han ellers havde haft i 20 år.

Men nu er den kontroversielle forfatter tilbage, og beretter denne gang ikke blot om dronningens angivelige utroskab, men også at kongen kendte til utroskaben.

Det skulle kong Felipe have fået af vide af de sikkerhedsvagter, der passede på dronning Letizia, da hun angiveligt skulle have mødt Jaime del Burgo i New York.

»Den dag blev hun eskorteret af sine trofaste vagter, der - selvfølgelig - rapporterede tilbage til kongehuset,« står der i bogen, som også fortæller, at kongen blev knust og ødelagt, da han hørte om utroskabet.

Det spanske kongehus har ikke kommenteret på nogle af de anklager, der kommer frem i nogle af bøgerne.

Vil du høre mere om royale nyheder, så lyt med i B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen.'