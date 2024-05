Siden torsdag har politiet ledt efter en norsk dreng på 11 år, der forsvandt under en lejrskoletur.

Han blev angiveligt sidst set, da han blev revet med strømmen i en elv, som han var gået ud i for at hente en fodbold.

Det skriver NRK.

Fredag formiddag lyder meldingen fra politiet, at man ikke har fundet drengen – og at eftersøgningen har forandret sig, da man formoder, at han kan være afgået ved døden.

»Klokken 05 blev det besluttet, at eftersøgningen går ind i en ny fase, og at vi nu søger efter en formodet omkommet. Eftersøgningen er nu indskrænket, og der planlægges yderligere eftersøgninger i løbet af dagen med nyt mandskab og nye ressourcer,« lyder det i en udtalelse fra politiet i Finnmark.

Drengens pårørende er blevet underrettet, ligesom der bliver taget hånd om dem af kommunens kriseberedskab, lyder det.

Klokken var 17.50, da det norske politi modtog en anmeldelse om, at den 11-årige dreng var forsvundet fra lejrskolen Stabbursdalen i Porsanger.

Siden har eftersøgningen stået på – også gennem hele natten.

Fredag morgen fortalte indsatsleder Cato Arntsen til NRK, at man har fundet en fodbold, som man undersøger for at verificere, om den er relateret til sagen.

Torsdag aften oplyste politiet, at vidner har fortalt, at de så drengen blive taget af strømmen:

»Politiets undersøgelser på stedet har vist, at vidner så drengen blive revet med af strømmen, da han gik ud i floden for at hente en fodbold,« lød det klokken 20.26 fra politiet i Finnmark:

»Der er derfor indledt eftersøgninger på begge sider af floden. To redningshelikoptere er i luften, og brandvæsenet har to både ude på floden til overfladesøgning.«

Ifølge indsatsleder Cato Arntsen var vidnerne personer med tilknytning til drengens skoleklasse.