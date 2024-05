»Atmosfæren er meget ustabil over Danmark. Luften er nærmest eksplosiv,« sagde vagthavende meteorolog ved DMI Lars Henriksen i går aftes til B.T.

Siden har DMI opgraderet varslet – som nu gælder for store dele af fredagen.

»DMI forventer tordenbyger og lokale skybrud. Der kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter,« skriver Lars Henriksen i det opdaterede og opgraderede varsel fredag klokken 06.15.

Her advarer DMI om 'voldsomt vejr' i varslet for Nordsjælland og Midt- og Vestsjælland på grund af risikoen for at himlens sluser åbner sig på vid gab.

I resten af landet – undtagen Bornholm – har DMI udsendt en risikomelding. Også her kan der komme tordenbyger og lokale skybrud.

Både varslet og risikomeldingen gælder fra klokken syv til klokken 19 fredag.

Det sker, efter et nedbørsområde i nat bevægede sig op over landet sydfra.

»Fredag morgen eller først på formiddag ventes nedbørsområdet at bevæge sig udover nordsøen, men afløses nu af meget ustabil luft over det mest af landet hvor kraftige regn- og tordenbyger kan poppe op flere steder,« skriver Lars Henriksen i varslet.

Den vagthavende meteorolog tilføjer, at det er så godt som umuligt at forudsige præcis, hvor og hvornår tordenbyger og skybrud vil ramme.

»Det er en meget vanskelig vejrsituation, og der kan om nødvendigt blive ændret i varslerne,« fortæller han.

Lars Henriksen anbefaler derfor, at du holder dig løbende opdateret om vejrsituationen. Det kan du gøre lige HER.