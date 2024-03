»Jeg har aldrig været meget af en konspirationsteoretiker, men...«

Siden der søndag blev offentliggjort et nyt billede af den sygemeldte prinsesse Kate, har flere detaljer vakt undren. Og det rejser ifølge en royal redaktør »alvorlige spørgsmål« til det britiske kongehus – som endnu forholder sig tavst.

Det var søndag, at Kensington Palace delte det omtalte billede af prinsesse Kate, der sidder omgivet af sine tre børn: Prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis.

Billedet blev ledsaget af en tekst, hvor prinsessen takkede for den støtte, som hun har modtaget fra den britiske befolkning den seneste tid, efter at hun i januar gennemgik en operation i maven.

I ve never been much of a conspiracy theorist but if @AP @AFP @Reuters & other picture agencies are concerned enough to remove it and ask clients to delete it, there are serious questions for Kensington Palace - which was the source of the photo.

I forbindelse med frigivelsen af billedet blev det oplyst, at billedet var blevet taget af Kates ægtemand, prins William, i år.

Dog uden nærmere angivelse af tid eller sted.

Siden har en række brugere på de sociale medier og flere internationale nyheds - og billedbureauer taget billedet under lup, for en række detaljer har vakt undren.

Blandt andet ser der ud til at være noget galt med et af prinsesse Charlottes ærmer, hvor det ser ud til, at ærmet ikke helt passer med hendes hånd.

Andre har undret sig over det, der ligner en revne i dørkarmen i baggrunden af billedet.

Alt i alt har det ført til, at en række nyheds- og billedbureauer siden har valgt helt at trække billedet af Kate tilbage, da man vurderer, at billedet – på en eller anden måde og i en eller anden udstrækning – er blevet fotomanipuleret.

Siden har flere på det sociale medie X åbent undret sig over, hvad motivet bag den tilsyneladende fotomanipulation skal have været.

En af dem, der undrer sig, er den tidligere tv-vært og journalist Piers Morgan:

If, as this astounding @AP kill notice claims, the Palace manipulated that Kate photo to quash all the wild conspiracy theories about her, then they ll have just made things 100x worse. pic.twitter.com/QL7qqWCqL4 — Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2024

»Hvis, som denne forbløffende AP tilbagetrækning hævder, paladset manipulerede med Kate-fotoet for at kvæle alle de vilde konspirationsteorier om hende, så har de lige gjort tingene 100 gange værre,« skriver han i et opslag.

Med det henviser han til de mange spekulationer, der den seneste tid har været om Kate, som ikke er blevet set offentligt siden jul.

Også Chris Ship, der er royal redaktør hos den britiske tv-station ITV, undrer sig over billedet.

»Jeg har aldrig været meget af en konspirationsteoretiker, men hvis AP, AFP, Reuters og andre billedbureauer er bekymrede nok til at fjerne det og bede kunderne om at slette det, er der alvorlige spørgsmål til Kensington Palace – som var kilden til billedet,« skriver han på X.

I et opslag på samme medie bemærkede den royale redaktør søndag aften, at Kensington Palace ikke har kommenteret sagen, og det samme gør han igen her mandag morgen:

»Vi er ikke kommet længere med denne historie her til morgen. Stadig ingen kommentar fra Kensington Palace,« konstaterer han mandag klokken 08.18.

Det britiske kongehus har ikke oplyst noget nærmere om årsagen til Kates 'planlagte maveoperation', hvilket har føjet endnu mere brænde til konspirationsbålet.

Flere har – med et glimt i øjet – gættet på, at Kate i virkeligheden har været væk, fordi hun har deltaget i 'Big Brother' eller været en del af en katastrofal fremførelse af 'Willy Wonka' i Skotland.

Andre har dog også gættet på, at den kongelige familie skjuler den virkelige grund til hendes fravær.

I slutningen af februar brød Kensington Palace tavsheden og udsendte en kortfattet udtalelse:

»Vi var meget klare fra begyndelsen om, at prinsessen af Wales var ude indtil efter påske, og Kensington Palace ville kun komme med opdateringer, når noget var vigtigt,« lød det ifølge People i udtalelsen fra en talsperson for hoffet.

Dog slog talspersonen også fast, at den 42-årige prinsesse »har det godt«.