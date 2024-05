I fem år har en 17-årige pige angiveligt været holdt fanget på den spanske ø Mallorca.

Hun er netop blevet befriet.

Ifølge spanske myndigheder blev hun i 2019 kidnappet og har siden været holdt fanget som sexslave, skriver mediet Antena3.

En 49-årig er anholdt og sigtet i sagen. Det er uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Flere medier skriver, at manden i 2015 rejste til et afrikansk land, hvor han mødte en kvinde.

Fire år senere overtalte han kvinden til at gifte sig med ham, og sammen rejste de til Mallorca.

Kvinden tog sin dengang 12-årige datter med. Det er hende, der siden har været holdt fanget.

Angiveligt gik ægteskabet mellem kvinden og den 49-årige hurtigt i stykker, og af uvisse årsager blev pigen boende ved manden.

Og derefter skulle han ifølge myndighederne have udsat hende for adskillige voldtægter. Gjorde hun ikke, som han krævede, blev hun spærret inde i en skjult kælder, skriver Blick.

Det fremgår ikke detaljeret, hvordan pigen slap fri.

Men Antena3 og Blick skriver begge, at pigen fik nys om, at den 49-årige mand havde planer om at kidnappe flere piger.

Af frygt for dette, alarmerede den 17-årige en organisation, der hjælper kvinder i nød. Og de kontaktede efterfølgende politiet, som så skred til anholdelse.