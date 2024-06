Advokaten Nicolai Dyhr er blevet fjernet som kurator i 58 konkursboer.

Det oplyser retspræsidenten hos Sø- og Handelsretten til TV 2.

Ifølge TV 2 har Sø- og Handelsretten afsagt to kendelser, som til sammen betyder, at advokaten afsættes som kurator i 58 verserende konkursboer.

Nicolai Dyhr har i løbet af ugen været meget omtalt i kølvandet på, at han medvirker i TV 2s dokumentar 'Den sorte svane.

I weekenden kom det frem, at Nicolai Dyhr ikke længere er partner i det store advokatfirma Horten.

Han er blevet fyret som direkte konsekvens af dokumentaren, oplyste Horten.

Retspræsidenten ønsker ikke at kommentere sagen yderligere over for TV 2.

Det fremgår ikke, hvad retten nærmere har lagt vægt på i sine kendelser.

