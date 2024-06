Tak til TV 2!

Igen i år formåede de at presse deres kendte deltagere i 'Forræder' så psykisk langt ud, at sæson to om muligt blev endnu bedre tv end den første. Kun få ting trækker ned, ligesom finaleafsnittet igen manglede én væsentlig detalje.

Det giver god mening, at 'Forræder' igen i år har været noget af det meste sete tv i Danmark.

Ofte ser man kendte danskere smile sig igennem overfladiske underholdningsprogrammer, men i 'Forræder', bliver de vitterligt låst inde på et slot uden mulighed for at tage hjem og slappe af – og det presser dem til pludselig at skændes over en fjollet selskabsleg.

Jeg undrede mig ved sæsonstarten over, at man efter sidste års succesfulde debutsæson stadig havde relativt mange 'ukendte' ansigter med igen i år.

Som jeg også tilføjede, ved jeg selvfølgelig ikke, om man bevidst er gået efter at ramme flere forskellige nichegruppe fra YouTube- og influencer-segmentet, men det har igen vist sig at være fuldstændig ligegyldigt.

Der har været masser af karakteristiske personligheder, der har leveret underholdende tv fra start til slut, og her er det svært ikke først og fremmest at fremhæve komiker Heino Hansen, der ærgerligt nok snublede på målstregen og ikke gik hele vejen som forræder.

Han formåede helt genialt, at manipulere med (næsten) hele banden, og det var helt perfekt tåkrummende tv, da han især tog røven på skuespiller Pernille Højmark, der havde svært ved at skjule sin vrede over at blive forrådt af sin medforræder.

Skuespiller Bjarne Henriksen var en fed underspillet karakter, der ikke gad være med på de andre deltageres evige gætteleg, og så endte det hele jo også med at blive en smuk triumf for influencer Melissa Bentsen, der vandt det hele baseret på en imponerende finindstillet intuition.

Generelt virkede det også til, at der var langt mere angrebslyst blandt deltagerne i år.

Der var smæk på ved rundbordene, og man havde fundet herlige indpiskere som krimiforfatteren Jonas Eriksen og skuespiller Anton Hjejle, der gik ind i spillet med det perfekte skurkefjæs.

De indlagte lege, hvor der skulle samles sølvbarer, virkede igen ofte lidt som fyld.

Nogle gange blev flere af reglerne også lidt for forvirrende forklaret, ligesom det er åndssvagt, at det skal være så 'hemmeligt', hvad pengepræmien går til.

Det var først til allersidst, at der stod med små bogstaver på skærmen, at deltagerne havde valgt at donere deres penge til forskellige formål, og her kunne man sagtens starte med at blæse det mere op – og eventuelt få dem til at forklare, hvorfor det lige netop er deres sag, der har brug for pengene.

Jeg ville også ønske, at man til sidst fik lov til at se alle deltagerne blive genforenet efter spillets afslutning.

Det hele virkede så hurtigt overstået, efter at vinderne var blevet udråbt – og her kunne der nemt komme godt tv ud af at lade alle mødes igen for at tale ud om deres interne stridigheder.

Men 'Forræder' har igen været en kæmpe fornøjelse – og jeg har store forhåbninger til den kommende sæson, hvor deltagerne er 'almindelige mennesker', der selv får pengene og dermed har endnu større grund til gå i struben på hinanden.