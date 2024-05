Det er gået for vidt.

Og i den spanske by Platja d'Aro på Costa Brava-kysten har man nu valgt at slå hårdt ned på udskejelserne med store bøder.

Ifølge CNN risikerer festglade turister snart at skulle betale op mod 11.000 kroner, hvis de ikke overholder de nye skrappe retningslinjer for at opholde sig i bylivet.

De er ikke mindst rettet mod polterabender, hvor letpåklædte mænd og kvinder har skabt postyr i byens gader også iført diverse 'frække' udklædninger.

Når de nye regler indføres i slutningen af juni, vil det fremover være forbudt kun at være iført bikini eller at gå i bar mave i byområder væk fra stranden.

Og så er der de større bøder.

Det vil koste omkring 5.500 kroner, hvis man »går eller står på gaden eller i det offentlige uden tøj eller bærer tøj eller udstyr, der repræsenterer menneskelige kønsorganer«.

Samme straf falder, hvis man er udstyret med »dukker af seksuel karakter,« oplyser en talsmand fra byrådet.

Bøden bliver dobbelt så stor – omkring 11.000 kroner – hvis man begiver sig af med det, der beskrives som »asocial adfærd, som forårsager mere forstyrrelse«.

I Platja d'Aro vil politiet i sommersæsonen tilføres flere betjente for at kunne slå ned på forseelserne.