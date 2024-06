Camilla Martin, Stine Bjerre Mortensen og Morten Ankerdal bliver OL-værterne hos TV 2. Og så har Operation X-værten Morten Spiegelhauer fundet vej til dækningen.

Hovedstudie ved Eiffeltårnet og et kæmpe setup skal sikre TV 2 det bedst mulige OL, hvor de deler rettighederne med DR.

Morten Ankerdal, Camilla Martin og Stine Bjerre Mortensen tager værtstjanserne, oplyser TV 2 i en pressemeddelelse, og derudover er der en hær af live-reportere i det franske, hvor Christina Schmidt, Thomas Bilde og Ulrik Jönsson nok er dem, der får en klokke til at ringe hos flest.

I kommentatorkorpset er der også masser af velkendte navne så som Jonas Nyhøj, Bent Nyegaard, Dennis Bostrup, Michael Stærke og Henrik Fallesen, og de flankeres af dygtige eksperter som for eksempel Peter Bruun Jørgensen, Tine Scheuer-Larsen og Rolf Sørensen.

Der er dog også en overraskelse, for Morten Spiegelhauer, der normalt arbejder på 'Operation X', skal kommentere klatring.

»De danske atleter har naturligvis danskernes store interesse, så vi vil have et særligt fokus på de danske OL-deltagere under transmissionerne og dække dem med reportager, interviews og baggrundshistorier. Vi håber, det bliver til mange danske OL-medaljer i Paris,« siger Frederik Lauesen, der er sportsdirektør på TV 2.

OL begynder 26. juli.