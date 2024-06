Forretningsmanden Martin Malm er havnet i et regulært stormvejr i forbindelse med TV 2-dokumentaren 'Den Sorte Svane'.

Også hans familie er dybt rystet over det, TV 2 kan dokumentere.

Det skriver hans søster, sangerinden Nadia Malm, i et Facebook-opslag og tilføjer, at hun tager kraftig afstand til sin brors ageren.

»Jeg er helt i chok efter at have set TV 2-dokumentarserien 'Den sorte svane', som viser skjulte optagelser af min storebror Martin,« skriver hun indledningsvis.

Nadia Malm ved Melodi Grand Prix i 2014. Foto: Betina Garcia Vis mere Nadia Malm ved Melodi Grand Prix i 2014. Foto: Betina Garcia

TV 2 giver i dokumentaren indblik i, at Martin Malm åbent fortæller muldvarpen Amira Smajic, hvordan han hvidvasker penge – og at det bliver dækket med falske fakturaer.

»Jeg tager på det skarpeste afstand fra hans adfærd i dokumentaren og fra de udtalelser, han kommer med. Hverken min familie eller jeg selv har været bekendt med min brors forretninger eller de samarbejdspartnere, som dokumentaren viser,« skriver Nadia Malm.

Martin Malm har ikke ønsket at stille op til interview, fordi han mener, TV 2 »ikke har det fulde billede«, siger han til mediet.

Ikke desto mindre står hans søster »dybt forarget« tilbage:

»Ligesom alle andre, jeg har talt med, blev jeg dybt forarget og forfærdet over, hvad jeg så på skærmen, og det er næsten umuligt for mig at forstå, at en af de centrale personer i dokumentaren er min bror, som jeg elsker og har så mange gode minder med.«

»Som familie står vi over for en svær tid, hvor vi skal forholde os til, hvad der er sket – og hvad der kommer til at ske herfra. Det håber jeg, I vil respektere og give os plads til.«

Nadia Malm hittede i begyndelsen af 10erne med sangene 'Dybt vand' og 'Glemmer dig aldrig', ligesom hun deltog i Melodi Grand Prix i 2014.

TV 2-dokumentaren fik premiere tirsdag. Dokumentaren kortlægger forbindelser mellem en kriminel underverden og eksempelvis advokater, entreprenører og erhvervsfolk.

Gennem skjulte optagelser fra en muldvarp i det kriminelle miljø afsløres omfattende og alvorlig kriminalitet som hvidvask af store summer og svindel med bortskaffelse af forurenet jord.

