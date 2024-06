Nu tager Superliga-profil bladet fra munden.

I et interview med Psykiatrifonden fortæller AGF-spilleren Felix Beijmo, at han tidligere i sit liv var ramt af en spiseforstyrrelse.

Beijmo var et kæmpe talent i svensk fodbold, hvorfor der naturligvis var store forventninger til Beijmo fra en ung alder.

De forventinger var dog ikke uden konsekvenser. Det førte til lidelsen spiseforstyrrelse, som Beijmo levede med fra han var 19 til 24 år gammel.

»Mit problem kom af ambitioner og målrettethed. Jeg forsøgte at vende hver en sten for at blive bedre og altid gøre mere. Én procent her og der. Det kan være en god ting, og det gør jeg stadig, men det kan tage overhånd, som det gjorde for mig,« fortæller Beijmo.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

For Beijmo var der dog ingen ond hensigt, og han var overbevist om, at han gjorde det rigtige.

»Når min kæreste eller min familie lavede en lækker middag, som de lagde meget arbejde i, så brokkede jeg mig over én teskefuld af den forkerte ingrediens.«

Spiseforstyrrelsen havde store konsekvenser for Beijmo, der blev mere psykisk ustabil, mere stresset og faktisk også en dårligere fodboldspiller, dog helt uden at han selv lagde mærke til det. Heldigvis kom Beijmo ud af det med hjælp fra menneskerne omkring sig:

»Når du har psykiske problemer, forstår du det ikke altid selv. Folk kan fortælle dig ting 20 gange, før du forstår det. Når du – i den bedste verden – har en familie, partner, en nær ven, ønsker de det bedste for dig. Når de siger noget til dig, er det, fordi de mener det. Lad være med at tage deres kommentarer eller deres kærlighed eller deres kritik på den forkerte måde. Prøv at have et åbent sind.«

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

AGF-profilen ved, at hans historie ikke er unik, og at psykisk sygdom er et stort problem i fodboldverdenen. Derfor mener han, det er vigtigt at sætte ord på sine udfordringer:

»Jeg har venner i fodboldverdenen, der går igennem mange forskellige ting. Der er mange, der kæmper psykiske kampe med sig selv, så det er vigtigt at tale om det for at vise, at det faktisk er normalt. Jeg tror, der er en machokultur, hvis man kan kalde den det, i herresport.«

»Det er også derfor, jeg gerne vil fortælle min historie. Det er vigtigt, at vi prøver at ændre det og gøre folk opmærksomme på, at det nogle gange hjælper at være sårbar for at kunne blive stærkere. Og det er ikke et tegn på svaghed at tale om følelser.«

Felix Beijmo har i dag et sundt forhold til mad og hvad han spiser. Samtidig håber han at hjælpe andre med at åbne op om deres problemer.