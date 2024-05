Reaktionen er ikke til at tage fejl af.

»Det er jo fuldstændig sindssygt, at vi nu har en præsidentkandidat for det republikanske parti, der står for lov og orden, som er en skyldig, kriminel mand.«

Sådan siger Jacob Heinel Jensen, Berlingskes USA-korrespondent, om torsdagens kendelse, hvor Donald Trump blev fundet skyldig i alle 34 anklagepunkter i sagen om de såkaldte 'tys-tys-penge'.

At han blev dømt skyldt i alle punkter - og at det skete så hurtigt - er noget, der overrasker korrespondenten.

»I forhold til de fire store straffesager, som Donald Trump står overfor, var det her den svageste af dem. At juryen uden omsvøb kender ham skyldig i alle 34 anklagepunkter, og gør det i løbet af halvanden dag, det var jeg faktisk overrasket over.«

»Især fordi mange i USA var begyndt at snakke om, hvorvidt det kunne blive en såkaldt 'hung-jury', altså en jury, som kunne ende med at frikende ham, fordi de ikke de kunne blive enige om at kende ham skyldig i alle punkter.«

Det er endnu ikke afgjort, hvilken straf Donald Trump får, men hans lovovertrædelser kan give op til fire års fængsel.

Spørgsmålet, som flere nu stiller, er, hvilke konsekvenser denne sag kan få for Donald Trumps drømme om igen at blive præsident for USA.

»New York Post har kaldt ham for 'teflon-Don', fordi intet klæber til Donald Trump, og jeg kan også godt være i tvivl om, hvilke konsekvenser den her sag får for ham.«

Jacob Heinel Jensen USA-korrespondent, Washington, D.C. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jacob Heinel Jensen USA-korrespondent, Washington, D.C. Foto: Søren Bidstrup

»Når Donald Trump bliver dømt, så er det ikke som politiker, så er det som en stjerne. Amerikanerne har aldrig set ham som politiker, de ser ham som en stjerne, og det er derfor, de godt kan lide ham. Og det er derfor, der endnu ikke har været en sag mod ham, som har fået store politiske konsekvenser. «

»Jeg vil dog alligevel holde en dør åben for, at det her kan betyde noget, for selvom Donald Trump er foran (i meningsmålingerne om præsidentposten, red.), så er det ikke et forspring, der ikke kan indhentes. Det her kan koste ham valget.«

Trump har i 'tys-tys'-sagen været tiltalt for at have forfalsket dokumenter for at dække over en udbetaling på 130.000 dollar – cirka 900.000 kroner – til pornostjernen Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016.

Overførslen blev ifølge anklagemyndigheden bogført som udgifter til advokatbistand og skulle sikre, at Stormy Daniels ikke udtalte sig om en affære, som hun påstår, at hun har haft med Trump.