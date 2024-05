En helt ny rekord er blevet sat på verdens højeste bjerg.

For det skulle tage mindre end 25 timer for nepalesiske Phunjo Lama at bestige Mount Everest og komme end igen.

Dermed er hun nu indehaver af verdensrekorden blandt kvinder for den hurtigste bestigning af det berømte bjerg.

Det skriver CNN.

Her ses Phunjo Lama i Kathmandu Airport den 26. maj, efter hun har sat rekorden. Foto: Narendra Shrestha/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Phunjo Lama i Kathmandu Airport den 26. maj, efter hun har sat rekorden. Foto: Narendra Shrestha/EPA/Ritzau Scanpix

Rekorden for den hurtigste opstigning udregnes fra Everest Base Camp og op mod toppen på grund af behovet for at akklimatisere sig til den ekstreme højde.

Toppen af bjerget befinder sig i 8.849 meters højde som en del af bjergkæden Himalaya, der ligger på grænsen mellem Nepal og Tibet.

Derfor tilbragte Phunjo Lama omkring tre uger i Base Camp, der ligger i lidt mere end 5.000 meters højde, før hun satte kurs mod spidsen.

Hun tog afsted 23. maj kl. 15.52 og ankom til verdens højeste top klokken 06.23 den efterfølgende morgen – altså efter at have brugt 14 timer og 31 minutter på det.

Her ses hun på det berømte bjerg i 2018, hvor hun satte rekorden for første gang. Foto: Prakash Mathema/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses hun på det berømte bjerg i 2018, hvor hun satte rekorden for første gang. Foto: Prakash Mathema/AFP/Ritzau Scanpix

I alt tog det hende 24 timer og 26 minutter at nå hele vejen op og ned igen.

Hun gennemførte det hele uden at stoppe for at sove undervejs.

Det er ikke første gang, hun har haft lige netop den rekord. For i 2018 kom hun i Guinness World Records for at have brugt 39 timer og seks minutter på den samlede tur – altså fra Base Camp, til toppen og ned igen.

Den blev den slået i 2021 af Ada Tsang fra Hong Kong, som gjorde det på 25 timer og 50 minutter.

Nu har Phunjo Lama så taget den rekord tilbage.

»Bjergene er min legeplads og mit hjem,« siger hun til CNN.

»Et bjerg siger aldrig, at du er en kvinde, og at du er en mand. Det er derfor, jeg kan lide bjerge, for et bjerg er altid et sted, hvor alle er lige.«

Rekorden for den hurtigste bestigning af en mandlig bjergbestiger er sat af nepalesiske Lhakpa Gelu Sherpa i 2003.

Han tog turen til toppen på 10 timer og 56 minutter.