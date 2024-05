Det virker så billigt, at man næsten ikke kan tro det.

Men der er noget om snakken - i hvert fald på nogle områder, lyder det fra to eksperter, og så er der de ting, du skal holde dig langt fra.

Det er danskernes nye yndlingswebshop, der er på tale. Temu hedder den, og den kinesiske butik har på rekordtid taget internet-handlen med storm.

B.T.s podcast 'Spar Kassen' dykker i det seneste afsnit ned i sparemulighederne på Temu.

For med det store udvalg af hudprodukter, tøj, legetøj, køkkengrej og teknologi kan det være svært ikke at falde ned af stolen af de svimlende lave priser.

Men hvornår bør alarmklokkerne bimle og bamle, og hvornår har du mulighed for at gøre dig en rigtig god handel?

En ekspert »holder livet for kært« til nogensinde at nærme sig et særligt produkt, mens en anden type af produkter bliver beskrevet som helt ukontroversielle og oplevelsen som »et eventyr«.

Lyt med og find ud af, hvad du skal holde dig fra, og hvad du sagtens kan smide i indkøbskurven fra Temu i seneste episode af 'Spar Kassen'.

