Israel har mødt intenst pres fra omverdenen de seneste uger.

Selv tætte allierede som USA har udtrykt bekymring angående landets aktioner i den sydlige by i Gazastriben Rafah. Nu er Israel rykket længere ind i byen.

Det beskriver New York Times med Israel Defense Force (IDF) som kilde.

Her skal israelske soldater med opbakning fra kampvogne og artilleribeskydning have nået den centrale del af Rafah, som i ugevis har været der, hvor Israel har rettet sit fokus.

Netop Rafah og de omkringliggende områder har siden Israel indledte sin kampagne på landjorden i Gaza som svar på terrororganisationen Hamas' angreb 7. oktober været et sted, hvor mange interne flygtninge har søgt hen.

På trods af det store antal flygtninge i netop Rafah så har Israel fortsat sine aktioner i området.

Det har fået nødhjælpsorganisationer til at slå alarm om en stigende humanitær krise, mens selv nært allierede til Israel har ønsket en nedskalering af angrebene i området for at skåne de civile i området.

Israel har på den anden side meldt ud, at de i deres kamp for at udrydde Hamas er nødt til at få terrororganisationen destrueret i den vigtige sydlige by. Og det gælder ikke kun mandskab, men også de mange tunneler, som Hamas over en årrække har opbygget i området.

Netop de netværk af tunneler har IDF tidligere i dag beskrevet, hvordan de har ødelagt store mængder af.

I et opslag på X med dertilhørende video fra nogle af tunnelerne kan man læse, at 10 kilometer tunneler er blevet ødelagt, mens 100+ terrorister skal være blevet dræbt, skrives det.

Israels aktioner i Rafah har den internationale domstol ICJ beordret landet til at inddæmme.

Det ser dog endnu ikke ud til at være tilfældet.

Om det kommer til at være netop dette emne, der skal tages op, står ikke klart. Men for kort tid siden har den amerikanske præsident Joe Biden meldt ud, at han kommer med kommentarer til Mellemøsten, som det beskrives på X.