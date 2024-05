Det er måske Jan Bech Andersen og Tom Kristensen, der er de største navne involveret i det nye talentprojekt DNA.

Men med er også flere andre danske stjerner. Heriblandt den mangedobbelte OL- og VM-medaljevinder i kanoroning, Arne Nielsson.

Den nu 62-årige performance coach tøvede ikke ét sekund, da Tom Kristensens ældste søn, Oliver Victor Kristensen, fortalte om sin idé.

Heller ikke selvom Arne Nielsson blev noget overrasket over opkaldet fra den 27-årige DNA-stifter, som han sidst havde set som barn på Club La Santa. Det fortæller Arne Nielsson til B.T.

Arne Nielsson og Tom Kristensen ved lanceringen af DNA. Foto: DNA/Mads Roikjær Vis mere Arne Nielsson og Tom Kristensen ved lanceringen af DNA. Foto: DNA/Mads Roikjær

»Jeg har mødt Oliver, da han var 10-12 år, fordi jeg lavede noget med Tom. Og så får jeg et opkald fra en voksen mand. Hvor er det crazy, at den lille dreng har fået så sygt god en idé,« fortæller Arne Nielsson om, hvordan han blev en del af DNA.

Det er Oliver Victor Kristensen, der er administrerende direktør og hovedaktionær i Denmarks Next Athletes, der skal hjælpe fem udvalgte danske toptalenter med overgangen fra talent til professionel.

Og her er Arne Nielsson en del af et mentorteam, der også tæller Søren Kjeldsen, Camilla Pedersen, Mads Pedersen og Tom Kristensen.

»Jeg arbejder meget med idrætsudøvere, og hvis jeg kan hjælpe med det mentale for talenterne, vil det være enormt sjovt. Jeg har været igennem det selv, og som atlet er det et enormt privilegium og lidt en forpligtelse at give videre til næste generation.«

»At få unge menneskers drømme til at blive til virkelighed og måske gøre en forskel for det land, de repræsenterer,« siger Arne Nielsson og fremhæver Tom Kristensen og Michael Laudrup som eksempler på to sportsstjerner, der virkelig har fået Danmark på landkortet.

Det er et meget lille nåleøje, hvis man skal slå igennem som idrætsudøver, og det er bestemt ikke blevet nemmere at komme igennem det, mener Arne Nielsson.

»Jeg var så heldig at møde de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter, der gjorde det muligt at gøre drømmene til virkelighed. Det er der mange andre, der også kunne have gjort, hvis de havde mødt de rigtige,« fortsætter han.

Arne Nielsson fremhæver flere områder, som atleter kan have svært ved, og som han selv og DNA kan hjælpe de unge talenter med.

Arne Nielsson var med det samme klar på Oliver Victor Kristensens projekt. Foto: DNA/Mads Roikjær Vis mere Arne Nielsson var med det samme klar på Oliver Victor Kristensens projekt. Foto: DNA/Mads Roikjær

»Atleter er måske ikke vanvittigt gode til at søge sponsorater, til karriereplanlægning, kostråd, restitutions- og mentalstrategi. Det kan være svært uden den rette støtte og de rette forbindelser. Her kommer talenterne ind i et koncept, der har det hele.«

»Unge talenter kan hurtigt føle sig alene. De træner, når vennerne fester, og siger nej til alkohol, når vennerne drikker sig fulde. Man kan føle sig forkert. Her får de forbindelser på tværs af sportsgrene og et fællesskab med nogle, der tænker som dem selv.«

Arne Nielsson er overbevist om, at forbindelsen til mentorerne kan mindske presset på de unge talenter, der er en del af DNA. Det er ambitionen at flere unge talenter løbende skal tilknyttes DNA.

»De møder nogle stjerner i de her mentorer, der er ganske almindelige og ordentlige mennesker. 'Hvis Tom eller Søren eller Camilla tror på mig, så kan jeg også tro på mig selv.' Vi kan hjælpe dem, fordi vi selv har prøvet det.«

De fem DNA-talenter Salomon Adam Thomasen (17 år) – Mange gange dansk mester, ungdoms-Europamester og olympisk junior-mester i badminton. Amalie Leth-Nissen (19 år) – Dansk golfs store kvindelige håb, mange gange dansk mester og vinder af bl.a. Solheim Cup og EM for hold. Alba Hurup Larsen (15 år) – Udråbt som verdens hurtigste pige i en racerbil af FIA, Iron Dames og Ferrari Driver Academy. Vinder af det globale og anerkendte FIA Girls on Track-program i 2023. Peter Bheki (18 år) – 12-gange dansk mester i cykling og et af de største danske talenter på både bane og landevej. Sebastian Øgaard (20 år) – Årets Danske Talent i 2021, tredjeplads i den internationale Eurocup-3 i 2023 og nuværende Aston Martin Racing Academy-kører.

»Vi ved, hvad vi gjorde forkert, da vi fejlede, og hvad vi gjorde rigtigt, da vi lykkedes. Det er kun et dårligt resultat, hvis du ikke lærer af det. Frygten for at fejle kan kvæle et talent. Det vil jeg gerne hjælpe med at undgå,« siger han.

Arne Nielsson var tidligere i maj udsat for indbrud, hvor gerningsmænd løb afsted med 14 medaljer fra VM og OL.

De er fortsat forsvundet, men den tidligere kanoroer er blevet overvældet af alle de sympatierklæringer, han har modtaget i kølvandet på indbruddet.

»Der er nærmest flere, der ved, at jeg har mistet dem, end der er folk, der vidste, at jeg havde vundet dem i sin tid,« griner han og understreger igen, at medaljerne ingen værdi har for andre end ham selv.