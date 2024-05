Forretningsmanden Jan Bech Andersen, der er storaktionær i Brøndby, og den legendariske racerkører og Le Mans-vinder Tom Kristensen går sammen i et nyt eventyr.

Sammen med en række tidligere og nuværende danske sportsstjerner skal de hjælpe udvalgte danske toptalenter med at slå igennem på den helt store scene.

I spidsen for selskabet Denmarks Next Athletes (DNA) står Tom Kristensens ældste søn, 27-årige Oliver Victor Kristensen, som hovedaktionær og administrerende direktør.

»Jeg har set, hvor svært det er for selv de bedste at finde ro til at performe. Der er altid udfordringer, der står i vejen, og som ofte spænder ben,« fortæller han til B.T.

Søren Kjeldsen, der er en del af projektet, og Oliver Victor Kristensen, der står i spidsen for DNA.

»Når de her toptalenter bliver en del af DNA, får de motivation, økonomisk support, der styrker deres fundament, og sidst men ikke mindst får de komfort og knowhow.«

»De skal kunne læne sig ind i den tryghed, det er, altid at kunne tale med eksperter inden for performance, motivation, pres, afsavn, og hvordan man tackler nedture og negative tanker. Nogle der har prøvet at skulle præstere på et splitsekund,« forklarer Oliver Victor Kristensen og understreger, at det hele skal ske i samarbejde med talenternes forældre, trænere og klubber.

DNA handler om at skabe rammer og overføre viden fra tidligere generationer af danske topatleter til de næste.

»Alle sportsfolk møder modstand. Det er vigtigt, at man lærer at stå på egne ben, men rådgivning og support er ingen skam. Man må som ungt toptalent ikke slå sig så meget, at man skaber en falsk og negativ selvopfattelse.«

»Så mister man troen og derefter glæden og motivationen. Derfor er det vigtigt, at de hårde perioder ikke bliver for lange, og det skal vi opfatte sammen med forældre og trænere og så bringe vores mentorer i spil,« siger Oliver Victor Kristensen.

Han mener, at vi i Danmark elsker at hylde vores sportsstjerner, der er en stor del af den danske identitet, men at medaljens bagside ofte bliver overset.

»Der er rigtig mange af dem, der står mere eller mindre alene med rigtig mange udfordringer,« siger Oliver Victor Kristensen og fremhæver en særlig periode i sin fars karriere.

»Der er mange, der glemmer det, han kalder 'de 1000 dage' tidligt i sin karriere, hvor han stort set ingen fremgang havde, selvom han var blevet nummer to til VM i gokart og kørte i cirkler om dem alle. Han blev uddannet bankmand, men ellers skete der intet ud over en test her og der.«

Oliver Victor Kristensen har skabt DNA for at hjælpe de største danske talenter i overgangen fra at være toptalent til at blive en professionel atlet, der konkurrerer mod verdens bedste.

»Det er en lang proces. Vi skal hjælpe dem, der allerede er omkring talenterne, med at skabe nogle trygge rammer, så de ikke begynder at tage dumme valg og få falske forestillinger om deres performance, og hvem de er, for det kan være ødelæggende for en karriere.«

Som en del af projektet har han samlet et team af store danske navne, der skal være mentorer for de unge.

Udover sin far, Tom Kristensen, er det golfspiller Søren Kjeldsen, triatlet Camilla Pedersen, cykelrytter Mads Pedersen og den tidligere kanoroer og nuværende performance coach Arne Nielsson.

»De er alle sammen nørder inden for deres fag. De har forstået deres sport, og de ved lige præcis, hvorfor de gør, som de gør, og hvorfor deres karriere har udviklet sig, som den har.«

»De har brugt så lang tid på at forfine og forstå de dynamikker, der er på spil i deres sport, så de også kan overføre det til et ungt talent,« siger Oliver Victor Kristensen.

I første omgang er fem danske toptalenter mellem 15 og 20 år udvalgt til at være en del af DNA.

Det er golfspilleren Amalie Leth-Nissen, cykelrytteren Peter Bheki, badmintonspilleren Salomon Adam Thomasen og racerkørerne Alba Hurup Larsen og Sebastian Øgaard.

»Jeg er meget fascineret af, hvor dygtige og dedikerede de her unge mennesker er. Hvor meget de kan og vil, og hvor meget de kan inspirere andre,« fortæller Oliver Victor Kristensen.

DNA-talenterne Peter Bheki, Amalie Leth-Nissen, Salomon Adam Thomasen, Alba Hurup Larsen og Sebastian Øgaard.

»Deres mål er at erobre verden i deres respektive sportsgrene. De tør stikke snuden frem, og de er nogle karakterer, som vil lære og suge til sig af viden og blive bedre,« fortsætter han og fremhæver, hvordan DNA-talenterne også skal inspirere andre unge sportsinteresserede.

»Tirsdag trænede Salomon i Højbjerg med 30 unge piger, som ser op til ungdoms-Europamesteren fra samme klub, og i Taastrup havde Alba 40 unge piger med ude at køre gokart for første gang.«

»De her toptalenter er utroligt dedikerede og har flotte resultater, så de er allerede i en position, hvor de kan inspirere andre unge.«

Det er ambitionen, at når de nuværende fem talenter kan stå på egne ben økonomisk og er slået igennem sportsligt, at de så skal indtræde i en mentorrolle for de næste talenter, som Oliver Victor Kristensen ikke kender endnu.

De fem DNA-talenter Salomon Adam Thomasen (17 år) – Mange gange dansk mester, ungdoms-Europamester og olympisk junior-mester i badminton. Amalie Leth-Nissen (19 år) – Dansk golfs store kvindelige håb, mange gange dansk mester og vinder af bl.a. Solheim Cup og EM for hold. Alba Hurup Larsen (15 år) – Udråbt som verdens hurtigste pige i en racerbil af FIA, Iron Dames og Ferrari Driver Academy. Vinder af det globale og anerkendte FIA Girls on Track-program i 2023. Peter Bheki (18 år) – 12-gange dansk mester i cykling og et af de største danske talenter på både bane og landevej. Sebastian Øgaard (20 år) – Årets Danske Talent i 2021, tredjeplads i den internationale Eurocup-3 i 2023 og nuværende Aston Martin Racing Academy-kører.

Det økonomiske fundament, som DNA skal være med til at skabe for talenterne, kræver i høj grad, at det danske erhvervsliv bliver involveret.

Derfor er Oliver Victor Kristensen naturligvis glad for at have Jan Bech Andersen med i projektet.

»Jeg har kendt til og mødt Jan flere gange over en årrække, og jeg har altid været vild med hans passion for sport, fremskridt og talent.«

»I god sportslig ånd pitchede jeg ideen for ham til Hansens Is-cykelløbet sidste år. Der var ingen tøven fra Jans side,« fortæller Oliver Victor Kristensen.

Oliver Victor Kristensen er i forvejen manager for en håndfuld racerkørere, der blandt andre tæller Le Mans-vinderne Marco Sørensen og Michael Christensen.

DNA-teamet består desuden af Bolette Christensen, der er tidligere direktør i Dansk Industri og Børnefonden, Lars Hemming Jørgensen, der er tidligere direktør i VICE Media, og Sara Karlsgaard, der er DNAs Community Lead.