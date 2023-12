Det kan godt være, at James Bond er den første, du tænker på, når 'Aston Martin' bliver nævnt.

Men mandag skrev det ikoniske bilmærkes motorsportschef under på, at en dansk stjerne skal være en af frontfigurerne de kommende år.

Den tredobbelte verdensmester Marco Sørensen har nemlig fået en ny, flerårig kontrakt med Aston Martin, der gør ham i stand til at jagte en helt særlig rekord og et meget eftertragtet sæde.

Den nye aftale kommer kun få år efter, at Aston Martin næsten trak tæppet væk under danskerens karriere.

Marco Sørensen har scoret lidt af en drømmekontrakt og fortsætter som fabrikskører for Aston Martin de kommende år. Foto: Privatfoto

»Jeg kan mærke gnisten i hver enkelt mekaniker, fordi det kun kommer til at gå én vej de kommende år. Aston Martin vil ud at dominere og vinde store titler igen,« siger Marco Sørensen til B.T.

Han havde ellers tilbud på hånden fra andre store bilfabrikker, som han overvejede seriøst.

»I sidste øjeblik valgte jeg at gå med mavefornemmelsen og blive ved den familie, jeg har været ved siden 2015. Jeg havde ikke lyst til at tage væk herfra,« fortæller han.

Særligt to ting har spillet kraftigt ind på Marco Sørensens beslutning om at forlænge aftalen med briterne.

For det første kommer Aston Martin i 2025 med en såkaldt Hypercar, der skal kæmpe med om den samlede sejr i 24-timersløbet på Le Mans.

»Selvfølgelig vil jeg gøre alt for at få et sæde i den. Jeg vil gøre mit for, at de ikke kan komme uden om mig. Hvis de først giver mig en tur i den, får de mig ikke ud igen,« griner han.

For det andet er der den specielle rekord, som Marco Sørensen gerne sætter sit navn på.

»Jeg er den næstmest vindende Aston Martin-kører nogensinde, så jeg skal vinde nogle flere løb og mesterskaber for at overhale Darren Turner. Der er kun én ting at gøre, og det er at blive den mest vindende,« siger han.

Marco Sørensen gør i 2024 comeback i WEC, mens han også skal køre i andre mesterskaber for Aston Martin. Foto: Gary Parravani

Marco Sørensen har, som det ser ud nu, allerede over 20 løb i kalenderen i 2024.

Sikkert er det, at han vender tilbage til VM-serien for sportsvogne, WEC, efter et års fravær. Det gør han med det japanske D'Station-hold, der er blevet udvalgt til at drive den ene Aston Martin i GT3-klassen.

Inden da starter han sæsonen med det legendariske 24-timersløb i Daytona i januar, og så er planen, at han også skal køre med i andre mesterskaber, han endnu ikke vil løfte sløret for.

Med en proppet løbskalender i 2024 og et Hypercar-sæde at jagte i 2025 står Marco Sørensen pludseligt et helt nyt sted i karrieren efter et par år, hvor det ikke altid var lige fedt.

Marco Sørensen og Nicki Thiim har haft meget succes som holdkammerater. Foto: Drew Gibson

Da Marco Sørensen og Nicki Thiim i 2020 stod som verdensmester for anden gang på fire sæsoner, trak Aston Martin stikket på teamets indsats i Pro-klassen.

Omtrent samtidig lagde den nye ejer, Lawrence Stroll, Hypercar-projektet i graven til fordel for Formel 1.

Derfor måtte Marco Sørensen træde et skridt ned og deltage i forskellige Am-mesterskaber med såkaldte 'gentlemen drivers' som holdkammerater.

»Det blev lidt svært det hele, og jeg troede, jeg skulle videre. Det var nogle svære, hårde år,« indrømmer han.

Marco Sørensen og Nicki Thiim blev verdensmestre sammen i både 2016 og 2020. Foto: Drew Gibson

For selvom de bød på både dansk hæder, klassesejr på Daytona, Le Mans og den tredje VM-titel, lægger Marco Sørensen ikke skjul på, at det er federe at køre med og mod andre topprofessionelle racerkørere.

Nu genopliver det ikoniske bilmærke Hypercar-projektet og skruer op for ambitionerne i GT3 – og det bliver med Marco Sørensen i en af de vigtigste roller.

Som fabrikskører for et eksklusivt brand som Aston Martin bliver det kun større i motorsportens verden, hvis du befinder dig i Formel 1.

»Det kan godt være, at medieinteressen er blevet mindre, siden min Formel 1-drøm stoppede, men det her er et sindssygt arbejde at have.«

Marco Sørensen Marco Sørensens største resultater med Aston Martin: Verdensmester i GTE Pro-klassen i WEC, 2016

Verdensmester i GTE Pro-klassen i WEC, 2020

Verdensmester i GTE Am-klassen i WEC, 2022

Vinder af 24-timersløbet på Le Mans i GTE Am-klassen, 2022

Vinder af 24-timersløbet på Daytona i GTD-klassen, 2023 Før Marco Sørensen blev fabrikskører for Aston Martin, lå han side om side med Kevin Magnussen i kapløbet om at komme i Formel 1.

»Budgetterne er sindssygt høje, udviklingen af bilerne er ret vild, og du har et kæmpe ansvar, fordi du skal tage beslutninger med over 200 mand i ryggen, der spørger dig om det ene og det andet,« fortæller Marco Sørensen.

»De har samme mentalitet som et Formel 1-team. Det er så vigtigt, at Aston Martin gør det godt. Det pres, du får på skuldrene, er det fedeste,« fortsætter danskeren, der til sommer skal køre Le Mans for tiende gang.

Hvis det fra 2025 lykkes for Marco Sørensen at få en plads i Aston Martins Hypercar, bliver han langt fra første dansker i topklassen.

Næste år tager stortalentet Oliver Rasmussen skridtet op, mens Nicklas Nielsen, Mikkel Jensen og Michael Christensen allerede har kørt i klassen i år. Også Michelle Gatting drømmer om en fremtid i den største klasse.

