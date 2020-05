B.T. fortæller om de danske racerkørere, der var tæt på Formel 1, men aldrig fik chancen. I dag: Marco Sørensen

Marco Sørensen lå længe side om side med Kevin Magnussen i kapløbet om at komme i Formel 1.

I 2009 var de to teenagere teamkammerater hos tyske Motopark Academy i Formel Renault 2,0. Magnussen blev nummer syv i euro-serien, mens Sørensen sluttede som nummer 15.

I den nordeuropæiske NEC-serie sluttede de på henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Marco Sørensen kæmpede – og slog – ofte Kevin Magnussen i junior-klasserne under Formel 1. Foto: Grand Prix Photo

Mens Magnussen kom med i McLarens Young Driver Program, blev Sørensen udnævnt til udviklingskører for Renaults Formel 1-team.

Han var på scenen ved teamets 2009-præsentation sammen med blandt andre førstekører Fernando Alonso og en anden af tidens unge Renault-talenter, Kevin Magnussens nuværende Formel 1-teamkammerat Romain Grosjean.

I 2010 var både Magnussen og Sørensen med i det tyske Formel 3-mesterskab, men Sørensen havde kun råd til den første halvdel af sæsonen.

I 2012 krydsedes danskernes veje igen: nu i Formel Renault 3,5, der dengang var den bedste klasse lige under Formel 1. Renault havde solgt sit Formel 1-team til kapitalfonden Genii, der omdøbte teamet til Lotus. Sørensen fulgte med og blev i Lotus' juniorteam nummer seks i Formel Renault 3,5-mesterskabet. En placering og 16 point foran Magnussen.

Efter et par år som udviklingskører fik Marco Sørensen i eftersommeren 2013 en Formel 1-test hos Lotus på Paul Ricard-banen. Foto: Grand Prix Photo

Året efter vandt Magnussen serien og rykkede direkte videre i Formel 1 med McLaren. Sørensen kørte igen for Lotus' juniorhold og fik midt på året en test i en af teamets Formel 1-biler. Testen fandt sted på Paul Ricard-banen, og danskeren imponerede.

I 2014 var Saxo Bank sponsor for Lotus' Formel 1-team. Men den venezuelanske kaos-pilot Pastor Maldonado havde langt flere penge med fra sit hjemlands nationale olieselskab, og det blev ham, det økonomisk pressede team satsede på.

Sørensen deltog i 2014 i både Formel Renault 3,5 og GP2. Han scorede en andenplads i Formel Renault 3,5-løbet i Monte Carlo og vandt GP2-løbet ved Ruslands Grand Prix, men det blev mere og mere klart, at han ikke havde den økonomiske opbakning, der kunne bringe ham i Formel 1.

Han startede 2015 i GP2, men hans team var ikke konkurrencedygtigt, og midt på året sadlede han om og har siden kørt GT-biler. Manden, der havde slået Magnussen i Formel Renault 3,5 2012, måtte opgive Formel 1-drømmen kort inden sin 25-års fødselsdag.

Efter at have opgivet Formel 1-drømmen satsede Marco Sørensen på GT-racing, hvor han netop nu fører VM-serien sammen med landsmanden Nicki Thiim.

Da Formel 1-drømmen var opgivet

Da Marco Sørensen i 2015 droppede Formel 1-ambitionerne, gik han direkte til en plads i Aston Martins GT-team.

Her vandt han allerede året efter VM-titlen sammen med landsmanden Nicki Thiim.

De to danskere har med to løb tilbage en solid føring i GT-VM 2019-20, men på grund af corona-pandemien er det usikkert, hvornår VM-serien genoptages.