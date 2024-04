Den tidligere kvindelandstræner Klavs Bruun Jørgensen kunne mærke, at der var noget galt. Pludselig ramte depressionen.

Det fortæller han i Sjællandske Nyheders podcast, "Hånden på bolden".

Han var ellers kommet i job igen, efter han var stoppet som landstræner i kølvandet på skuffelsen ved VM i Japan i 2019, som træner for ligaholdet Sønderjyske.

Men det ender med en fyring. En logisk fyring, mener Klavs Bruun Jørgensen.

I den lokale netto i Sorgenfri rammer det ham. Med egne ord går han kold. Pludselig kan han ikke skubbe indkøbsvognen foran ham. I ti minutter står han helt stille og gør alt for ikke at bryde sammen.

»Det, jeg er mest ked af, er, at det ikke bliver fanget. At jeg ikke får fanget, at der er noget galt. Jeg kan huske, at jeg sidder flere gange i lejligheden dernede og ikke har lyst til at tage til træning. Det var virkelig specielt og ubehageligt. Ti dage efter fyringen kommer 'crashet' så. Jeg får en depression for alvor og går ned med stress,« siger han.

Det lykkedes at komme til psykolog, det hjælper, men det tager lang tid for Klavs Bruun Jørgensen at komme tilbage, siger han. Han er stadig på vej.

I øjeblikket er han desuden også ved at blive udredt for adhd, tilføjer han, hvilket ikke overrasker hovedpersonen. Han havde mistænkt det længe.

Ifølge den tidligere kvindelandstræner havde presset bygget sig op igennem fem hårde og turbulente år som landstræner, hvor det ofte handlede om meget andet end selve spillet.

I dag er han cheftræner for 1. divisionsherrerne Team Sydhavsøerne - et job, han havde det svært med i begyndelsen.

For han var ikke sikker på, at han skulle være træner igen, men nu trivedes han i jobbet, som han har kontrakt på frem til sommeren 2025.