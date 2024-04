Det er på denne tid af året ikke et helt unormalt syn at se store grupper af teenagere rende rundt i butikker og på gågader, når de er ude for at fejre blå mandag.

Med sig bringer de ofte en del penge, som de har fået i gave – men det skal de passe på med.

Sådan lyder det fra Sparekassen Kronjylland, som i en pressemeddelelse nu kommer med en række råd til, hvordan de unge kan passe på deres værdier og pengegaver på blå mandag.

Blandt andet rådes den unge konfirmand eller nonfirmand til at undgå at tage en masse kontanter med, når han eller hun shopper med vennerne.

For udspekulerede typer er også klar over, at det er højsæson for blå mandag nu her.

Derudover kan de unge også risikere at tabe pengene undervejs eller glemme pungen et sted.

»Lommetyve har gode arbejdsvilkår, når der er trængsel, og opmærksomheden er et andet sted. Lykkes det en lommetyv at fiske penge op af dit barns taske eller nye blåmandags-jakkelomme, uden at det opdager det, er det ikke bare surt show på blå mandag. Pengene er som regel også tabt på sigt,« forklarer Tobias Frej Noesgaard, der er kunderådgiver i Sparekassen Kronjylland.

»Ofte vil det nemlig tælle som såkaldt simpelt tyveri. Det betyder, at dit barn som regel ikke vil få erstattet de mistede kontanter af jeres forsikringsselskab.«

Derfor kan et betalingskort eller betalinger med eksempelvis MobilePay – hvis barnet er fyldt 13 år – være et godt alternativ til kontanter, lyder det.

»Har du ikke allerede gjort det, så lær også gerne barnet at holde en hånd hen over knapperne på betalingsautomaten, når det taster sin kode,« siger Tobias Frej Noesgaard.

Desuden rådes forældre til at tage en snak med deres børn om, hvor mange penge de planlægger at bruge.

»Er du nogenlunde enig i det beløb, konfirmanden har tænkt sig at bruge eller medbringe på blå mandag? Eller havde du forestillet dig et helt andet beløb? Det er en god snak at lægge ud med,« forklarer Tobias Frej Noesgaard.