Torsdag blev de første gallaportrætter af kong Frederik og dronning Mary som nyt regentpar offentliggjort.

Og der er særligt tre bemærkelsesværdige, historiske detaljer, som vi ser for første gang i det nye portrætter, forklarer kongehusekspert og historiker Emma Paaske.

»For det første er det virkelig rart at se vores regentpar i deres første officielle billeder. Dem har vi længe ventet på,« fortæller Emma Paaske om de nye regentportrætter, der er udkommet tre måneder efter tronskiftet.

Og der er flere historiske detaljer, som kong Frederik og dronning Mary er besmykket med for første gang, der begejstrer kongehuseksperten.



»Normalt er flere af de her ting jo udstillet på museet på Rosenborg Slot, så det er sjældent, de bliver vist frem, men de bruges til de her store ting, så derfor er de taget frem til de officielle gallaportrætter,« forklarer Emma Paaske.

Dronning Mary har valgt smagradsættet fra kronjuvellerne. Det uvurderlige smykkesæt bliver dermed båret for første gang af den nye dronning. Foto: Steen Evald / Kongehuset Vis mere Dronning Mary har valgt smagradsættet fra kronjuvellerne. Det uvurderlige smykkesæt bliver dermed båret for første gang af den nye dronning. Foto: Steen Evald / Kongehuset

Detalje 1: Kronjuvelerne

»Vi ser jo dronning Mary i kronjuvelerne for første gang,« pointerer kongehusekspert Emma Paaske.

»Hun har både diademet, halskæden, øreringene og den store broche i fra det virkelig flotte, næsten helt komplette og ret gamle smagradsæt. Flere af delene kan dateres helt tilbage til dronning Sophie Magdelene,« forklarer hun.

Derfor er det også interessant at se, at det er smagradsættet, som dronning Mary har valgt fra de uvurderlige kronjuveller, der kun bæres ved absolut særlige lejligheder herhjemme.

»Smagragsættet er det sæt, der er mest komplet, så det er også oplagt for dronning Mary at tage det på. Hun har valgt, at smagradsættet fra kronjuvelerne skal være hendes første sæt, og på den måde vælger hun også noget, der skiller sig ud fra den tidligere dronning, da dronning Margrethe som regel har haft perlerubinsættet på til sine officielle portrætter,« forklarer Emma Paaske.

Detalje 2: Et miniportræt af kong Frederik

Den nyslåede dronning Mary bar også endnu et opsigtsvækkende smykke - nærmere bestemt et lille billede af sin mand, kong Frederik.

»Det hedder et miniatureordensportræt,« forklarer Emma Paaske om billedet, der hænger i en sløjfe af Dannebrogsordenen ved dronningens bryst.

»Det er en slags tradition, at kvindelige medlemmer af den kongelige familie har regentens miniatureportræt på, som regel i officielle anledninger. Man har tit kunne se dem på billederne fra statsbesøg. Tidligere havde dronning Mary et portræt af dronning Margrethe, men nu er det selvfølgelig et af kong Frederik. Da dronning Margrethe var tronfølger havde hun selvfølgelig også et af sin far.«

Selve rammen omkring miniatureordensportrættet er dog særligt interessant.

»Selve portrættet er udført af en britisk kunstner, men rammen rundt om i brillianter er historisk ret interessant, så det blev jeg utrolig glad for at se,« jubler Emma Paaske.

»Rammen blev nemlig udført til kejserinde Amalie af Brasillien, men da hun var barnløs, gik rammen videre til hendes søster, dronning Josefina af Sverige, som gav den videre til sit barnebarn, dronning Lovisa, som giftede sig ind i det danske kongehus med kong Frederik 8.

»Så rammen har været nedarvet gennem familie, og både dronning Alexandrine, dronning Ingrid og dronning Margrethe har båret den,« forklarer kongehuseksperten.

Kong Frederik bærer for første gang 'moderelefanten' med de fem store taffelsten formet som et kors, som kun må bæres af monarken. Foto: Steen Evald / Kongehuset Vis mere Kong Frederik bærer for første gang 'moderelefanten' med de fem store taffelsten formet som et kors, som kun må bæres af monarken. Foto: Steen Evald / Kongehuset

Detalje 3: Kong Frederiks nye guldkæde

Det er ikke kun dronning Mary, der lufter nye smykker på Kongeparrets første officielle gallaportrætter.

Også kong Frederik - der ses med søofficerersablen og i Søværnets gallauniform, hvorfra han ved tronskiftet blev udnævnt som admiral og derfor har fået de fire stjerner på skulderen - bærer en historisk genstande for første gang.

Nemlig selve 'moderelefanten' for enden af en ganske særlig guldkæde.

»Kong Frederik har jo den store ordenskæde på, fordi det er den til enhver tid regerende monark, som er ordensherre for de to kongelige danske ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogsordenen. Derfor er det også første gang, at vi ser kong Frederik med de her meget historiske genstande, som dronning Margrethe bar før ham,« forklarer kongehusekspert Emma Paaske.



Af samme grund ser man også kong Frederik med bryststjernerne for både Elefant- og Dannebrogsordenen.