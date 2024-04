Elvira Pitzner frygtede, at utroskabsanklagerne ville ødelægge hendes karriere som influencer.

Derfor overvejede den 26-årige influencer og realitystjerne undervejs helt, om hun måtte »få et nyt job, fordi jeg er så ødelagt«.

Det afslører Elvira Pitzner i det nye afsnit af TV 2-programmet 'Diamantfamilien – Fanget i Dubai'.

Her kommer hun dog også frem til, at den succesfulde karriere som influencer skal reddes og genopbygges.

Elvira Pitzner lever af at være influencer og dele ud af sit luksuriøse liv på særligt Instagram. Derudover er hun også realitystjerne og har startet et par virksomheder - senest et influencerbureau med hendes forlovede Mortada Haddad, som hun blev anholdt i Dubai med, anklaget for utroskab. Foto: Privat

Af samme grund besluttede hun sig i januar, hvor hun stadig blev tilbageholdt i Dubai under utroskabsanklagerne, at hun for første gang i knap to måneder ville opdatere sine mere end 400.000 følgere på Instagram.

»Jeg synes, at jeg skal kile mit liv tilbage nu. Jeg skal ikke lade som om, at det her ikke er sket, men jeg har lov til at navigere på min måde,« forklarer Elvira Pitzner i afsnittet.

»Jeg skal ikke ødelægge alt for mig, sådan så jeg ikke kan lave nogen samarbejder, jeg ikke kan lave noget med nogen kunder i Dubai, ikke kan leve. Jeg har brug for at komme tilbage igen.«

Så med et langt opslag på Instagram, hvor Elvira Pitzner ikke mindst takkede for opbakningen og kærligheden igennem det svære forløb, brød hun tavsheden – og »genetablerede sig« som influencer.

Elvira Pitzner har en lang række realityprogrammer på sit cv. Blandt andet sit eget program 'Bare Elvira', hvor hun delte ud af sit liv i Dubai – ikke mindst med eksmanden Milad Saadati, som hun boede med og som siden anmeldte hende for utroskab i ørkenstaten. Foto: Discovery / PR.

'Ruineret på så mange punkter'

Også Elvira Pitzners mor anerkender, at sagen har lavet »en voldsom bule i hendes brand«.

Men mor Katerina Pitzner har tiltro til, at hendes datter kan »komme i arbejdstøjet igen og forhåbentligt bygge det op stærkere«.

Hun anerkender dog også, at det langstrakte sagsforløb efter anklagerne om utroskab, der både fik fængslet og tilbageholdt Elvira Pitzner i Dubai i tre måneder, har været dyrt.

»Der er ingen tvivl om, at hele det her cirkus, det er rigtig, rigtig dyrt for hende, og det skal hun betale af penge, hun selv har tjent, hver evig eneste krone,« forklarer mor Pitzner.

Katarina Pitzner fortæller ærligt sin frustrerede side af sagen om Elvira Pitzners anholdelse i 'Diamantfamilien – fanget i Dubai'. Foto: Pineapple Entertainment/TV 2

Det er dog ikke pengene, der er den tidligere storindbringende Elvira Pitzners største bekymring.

»Giv mig en pengebøde, det fortager mig, whatever – men fængsel; ah ah,« siger hun i det nye afsnit.

Elvira Pitzner endte som bekendt ikke med at ryge i fængsel i op til tre år for utroskab, som hun undervejs i retssagen risikerede.

Men inden sagen blev trukket tilbage, besluttede Elvira Pitzner, at hun ikke ville lade sig tryne af den, selvom hun var blevet »ruineret på så mange punkter«.

»Nu skal jeg til at finde ud af, hvordan jeg kan bygge mig selv op igen. En ting er, at der er prøvet at begå karaktermord på mig offentligt, jeg har mistet enormt mange penge, jeg har fået det psykisk og fysisk dårligt på alle punkter, det kunne være skadeligt,« siger Elvira Pitzner i det nye afsnit.

»Men enten så kan man vælge at knække halsen på det og lægge sig ned og græde og grave mig selv under jorden, bare forsvinde fra jordens overflade, gemme mig selv og være flov, eller også så kan jeg prøve at bygge mig selv op igen.«