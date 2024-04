Aktiemarkedet kan være på vej mod et kollaps på 44 pct.

Og man kan redde sig selv ved at komme ud tidligt, lyder det fra Paul Dietrich, der er chefinvesteringsstrateg hos B. Riley Wealth Management i en kommentar.

Det skriver det amerikanske erhvervsmedie Insider.

»På trods af det sjove og spændende ved at deltage i den nuværende fastelavns-lignende aktiemarkedboble, som ikke er bundet til nogen form for fundamental udvikling i aktierne, så antag at en investor kunne gå glip af det meste af et fald på 49 pct. eller 57 pct. i S&P 500-indekset, og derefter komme tilbage til aktiemarkedet, når de ledende økonomiske indikatorer og langsigtede glidende gennemsnit indikerer, at recessionen er forbi,« lyder det fra Paul Dietrich ifølge Insider.

Den garvede investor tror fortsat, at økonomien skal igennem en recession, og derfor venter han også, at S&P 500-indekset kan dykke med 44 pct. til kursen 2.800. Dette niveau var indekset sidst nede og ramme, da pandemien toppede i 2020.

Han påpeger, at det »vildt overvurderede« S&P 500-indeks skal falde 8 pct. for at komme tilbage til sit 200 dages glidende gennemsnit. Derudover er indekset i gennemsnit faldet med 36 pct. under tidligere recessioner.

Paul Dietrich har god erfaring med at få trukket sine kunder ud af aktier før et stort krak indfinder sig på aktiemarkedet. Han flyttede sine kunder fra aktier og over i obligationer i 2000. Han forlod også aktierne til fordel for kontanter, obligationer og guld i 2007, skriver han i sin kommentar.

Med denne finte gik Dietrichs kunder glip af nogle enorme opture på aktiemarkedet, men på samme tid undgik kunderne de enorme fald, da dotcom-boblen sprang omkring årtusindeskiftet, og da boligboblen sprang i 2007.

