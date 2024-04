Aalborg Håndbold smider sejren i Champions League-kvartfinalen mod Veszprem på dramatisk vis.

32-31 (12-17) vinder det ungarske storhold i sidste øjeblik, men målet skulle aldrig have talt.

Læs hele B.T.s dom fra det dramatiske opgør her:

Normalt er det Henrik Møllgaard og Simon Hald, der løber med overskrifterne, når de smadrer igennem i forsvaret. Men Antonsen var hér, dér og alle vegne. Hold nu op, en arbejdsindsats af en anden verden. Han var stensikker i angrebet og uddelte håndmadder til Veszprem-stjernerne én efter én. Forrygende!

Det er næsten umuligt at tale om flop efter så mægtig en dansk præstation. Men det kneb for Simon Hald i Ungarn. Han brændte alt, alt for meget og var mere usynlig end normalt.

Gider du da godt lade være, Mikkel Hansen?! Man skulle næsten lige knibe sig selv i armen, mens Aalborg storspillede undervejs. For det var uden superstjernen Mikkel Hansen på banen i starten. Han var iskold på de straffekast, han stod for. To på to. Men det var i syv-mod-seks-spillet, han viste dét, han står for. En mageløs magisk maskeret Mikkel-aflevering landede i hænderne på Simon Hald, der heldigvis scorede. Den assist kan man se igen og igen og... igen! Og han stoppede ikke her. Så vigtig.

Hvordan kunne dommerne lade Veszprems mål tælle? Det var en kæmpe skandale, der udspillede sig i de sidste sekunder. Alle kunne høre haluret, inden bolden trillede ind bag Niklas Landin. Dét vil der blive skrevet meget om. Aalborg-spillerne var RASENDE, mens Jan Larsen måtte holde sin egen søn Martin tilbage, da nederlaget var en realitet.

Allerede på onsdag er der returopgør i Aalborg. En kæmpe gyser venter nu. Et målsnederlaget er til at leve med, for der er alt at vinde fortsat. Men det må alligevel være lidt bittert at føre hele kampen og så tabe til sidst. Endda med plus seks undervejs. Nuvel, alt kan være glemt, hvis Aalborg spiller sig i Final 4 lige om lidt. Der bliver smæk for skillingen!