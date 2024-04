Den 42-årige mand Kenny har nu været forsvundet i fire dage.

Derfor beder Københavns Politi om hjælp til at finde ham.

Den savnede mand blev første gang efterlyst torsdag eftermiddag, hvor politikredsen oplyste, at Kenny var gået fra et bosted på Frederiksberg for tre dage siden.

Fredag morgen kan vagtchef Henrik Svejstrup oplyse, at han endnu ikke er fundet eller vendt tilbage.

»Så ham efterlyser vi fortsat,« lyder det.

Politiet oplyser, at man blandt andet har udsendt efterlysningen til medierne, ligesom man har rundsendt den internt hos politiet og hos blandt andet busselskaber.

Kenny beskrives som 190 centimeter høj og med langt, sort hår.

Hvis du har set Kenny – eller ved du, hvor han er eller kan være – opfordres du til at kontakte politiet.

Det kan du gøre ved at ringe på telefonnummer 1-1-4.