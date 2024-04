Det ligner en decideret dille blandt landets rigeste.

Samflyvning med privatfly.

For Finans.dk skriver, at flere enkeltpersoner, familier og koncerner siden nytår er gået sammen om at oprette små flyselskaber med egne fly.

Altsammen arrangeret af mangemilliardær Anders Holch Povlsens Heartland-selskab, der nu har fem fly indregistreret i Danmark.

Med i ejerkredsene er blandt andre Bent Jensen (T. Hansen-bagmand), Stark-koncernen, Scan Global-koncernen og familien Bagger-Sørensen (skabere af tyggegummikæmpen Dandy).

Finans.dk skriver videre, at der til de forskellige flyselskaber er købt flere fly til mere end 10 millioner dollar stykket, svarende til mindst 70 millioner kroner.

Som det lyder fra Stark Group til mediet:

»To ud af tre af vores flyvninger er til steder, hvor der ikke er direkte eller meget få afgange,« ,« siger Kasper Bach Habersaat, kommerciel direktør:

»Med et privatfly kan vi tage direkte fra sted til sted uden at bruge for meget tid på det.«