Store tab på grund af ekstremt vejr er for mange ikke dækket af ens forsikring.

Helt konkret har hele 31 procent af de tab, boligejere har lidt på grund af ekstremt vejr i Danmark, ikke været dækket af forsikring, skriver Finans.dk.

Tallet kommer fra det europæiske forsikringstilsyn EIOPA.

De forventer, at den stigende intensitet og hyppighed af naturkatastrofer i Europa vil få gabet mellem dækning og tab til at vokse yderligere.

»Den kraftige stigning i ekstremt vejr relateret til klimaforandring vækker bekymring. Den finansielle stabilitet kan være truet på sigt,« siger Petra Hielkema, der står i spidsen for EIOPA, til Finans.dk.

Alene sidste år var der klimaskader herhjemme for over tre milliarder kroner, og hun frygter, at det vil gå hen og blive dyrere at tegne forsikringer, der dækker tabene ved det stadig mere ekstreme vejr.

I januar advarede Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i brancheorganisationen Forsikring og Pension, om, at priserne for forsikringerne risikerer at gå helt amok.

»I takt med at erstatningerne efter skybrud stiger, vil priserne gøre det samme. Jeg tror ikke, vi ender et sted, hvor det er umuligt at tegne en forsikring, men vi kan sagtens ende et sted, hvor det kan blive meget, meget dyrt: De facto vil der være kunder, som simpelthen ikke har råd til det,« sagde hun til DR.

