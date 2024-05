Blot ni-årige Branson Baker hyldes lige nu for sit heltemod i USA.

Den amerikanske delstat Oklahoma blev sidste weekend ramt af voldsomme tornadoer, der dræbte mindst fire personer og skadede utallige andre.

Ægteparret Wayne og Lindy Baker var blandt dem, der kom slemt til skade i mødet med en tornado, men havde det ikke været for deres søn, kunne det være endt meget værre.

Det skriver CBS News, der har talt med et familiemedlem efter den uhyggelige oplevelse.

Wayne og Lindy Baker og deres søn Branson var på vej til den lille by Dickson for at søge ly for det voldsomme vejr, da en tornado løftede deres truck op og kastede den ind i et træ.

Mens sønnen på mirakuløs vis kom ud af bilen uden skader, gik det hurtigt op for ham, hvor slemt det stod til med hans forældre.

Han besluttede sig med det samme for at løbe efter hjælp.

»Det sidste, Branson fortalte dem, var, 'mor, far, dø ikke, jeg kommer tilbage',« fortæller drengens onkel, Johnny Baker, til CBS News.

Han løb over en mil (1,6 kilometer) gennem mørket forbi nedfaldne elledninger og murbrokker og nåede frem til en vens hus, som kunne komme forældrene til undsætning.

»Den eneste måde, han fandt tilbage på, var ved hjælp af lynnedslag, der oplyste vejen. Han løb så hurtigt han kunne, så hårdt han kunne, han klarede en mil på ti minutter. Det er ret imponerende for en lille dreng,« fortsætter onklen.

Farens ryg, nakke, brystben, ribben og arm blev brækket. Han mistede også en del af en finger. Morens ryg, nakke, kæbe, ribben og højre hånd var brækket. Hun fik også punkteret en lunge.

Bransons baseballhold har nu startet en indsamling for at støtte familien.

»Han var nødt til at blive sine forældres supermand og gøre det, han var nødt til at gøre. Det var præcis, hvad han sagde. Han sagde: 'Jeg er nødt til at redde mine forældre',« beskriver Johnny Baker.

Han regner med, at hans bror og svigerinde kommer sig fuldt ud.