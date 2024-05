En hedebølge kan igen i år ramme Europa, og det kan få konsekvenser i de største turistdestinationer.

Det siger turismeforsker Åsa Helen Grahn ved Universitetet i Stavanger til Børsen i Norge.

Nu opfordrer hun sommerferierejsende til at undgå lande, som »kæmper med overturisme«.

Hun mener, at vejret kan påvirke både lokale og turister negativt:

»Man risikerer at ende i en situation, der er forfærdelig for dem, der bor der, og for den enorme mængde turister, som de skal tage hensyn til – og som i mange tilfælde prioriteres foran de fastboende,« lyder det.

Sidste års ekstremt varme sommer bød på skovbrande, tørke og evakueringer i flere af Europas mest populære sommerferiedestionationer.

B.T. talte for eksempel med rejsende, som blev evakueret fra skovbrande på Rhodos i Grækenland. Også på spanske La Palme måtte tusindvis af mennesker evakueres.

Forskeren frygter, at de samme problemer vil gå igen denne sommer, hvis en ny hedebølge rammer.

Kan påvirke Skandinavien

Flere eksperter spår, at hedebølger for fremtiden vil opstå hyppigere i Europa.

I takt med, at jordens atmosfære bliver varmere, vil vores kontinent se »flere varmeekstremer«, sagde for eksempel professor i klimaforandringer ved Syddansk Universitet Sebastian Mernild i 2022 til Ritzau.

»Og vil vil se det mere intenst med højere temperaturer fremadrettet,« lød det dengang fra professoren.

Ifølge norske Børsen tror flere, at den udvikling på sigt kan påvirke turismen i Skandinavien.

Det skyldes, at vi kan forvente at gå fri af de værste hedebølger og dermed får et mildere vejr end de mere sydlige destinationer.

»Jeg er ikke sikker på, at spaniere og grækere kommer til at flyve op til os allerede nu. Men det er klart, at vi kan sælge en mere aktiv ferie, som er mere fristende, når det ikke er så varmt,« siger turismeforsker Åsa Hele Grahn om Norge.