Sent onsdag aften udsendte Danmarks Meteorologiske Institut en såkaldt risikomelding om kraftig regn.

Nu er det allerede begyndt – og »i værste tilfælde« kan det kaste en hel måneds regn af sig.

Det fortæller den vagthavende meteorolog Klaus Larsen fra DMI torsdag morgen.

»Det regner nede over den sydvestlige del af landet lige nu. Der er også nogle steder, hvor der er lidt gang i den, men vi forventer ikke, at det sådan for alvor begynder at regne temmelig kraftigt før senere,« forklarer han.

DMI risiko for kraftig regn : https://t.co/7kpLEKW3kj pic.twitter.com/faFmpH6WC6 — DMI (@dmidk) May 22, 2024

I den risikomelding, som DMI sendte ud onsdag aften, advarede man om risiko for kraftig regn i særligt den sydlige del af landet.

»Fronten bevæger sig ret langsomt, og samtidig kan regnen i perioder være ret kraftig, så der er risiko for, at der lokalt falder mellem 30 og 50 millimeter regn fra tidligt torsdag morgen til torsdag aften. Regnen vil være meget ujævnt fordelt,« som det beskrives på vejrinstituttets hjemmeside.

Den risikomelding er endnu gældende – og det er stort set hele landet, der kan se frem til at blive ramt af nedbør.

Dog er det som nævnt primært mod syd, at der kan falde mest.

Det er derfor også dér, der kan være risiko for, at man lokalt kan få en hel måneds regn det kommende døgns tid.

For i en gennemsnitlig maj måned falder der lige omkring de 50 millimeter nedbør.

»Så hvis vi får de helt store, kraftige mængder nede sydpå, så er det det, der svarer til en måneds regn i værste tilfælde,« forklarer Klaus Larsen:

»Så der falder en stor del af månedens normale regn i det her kommende døgn.«

Han forklarer dog, at det endnu er svært at sige, hvor meget regn der kan falde – og hvor det kan blive værst.

»Det afhænger også af, om der går tordenbyger i det eller ej. Der er mere energi i sådan en tordenbyge, og der er mere vand og damp, og det giver nogle kraftigere regnmængder,« forklarer meteorologen.

Efter at være gået i land mod syd bevæger regnfronten sig langsomt nordpå i løbet af dagen.

Der forventer man dog ikke, at det kommer til at regne lige så meget, da fronten ser ud til at blive svækket undervejs på sin rute.

Først fredag morgen ser det ud til, at fronten helt passerer landet.

»Det kan være, at nordjyderne lige skal trækkes med lidt regn først på dagen i morgen, men ellers ser den (fronten, red.) ud til at forlade resten af landet først på aftenen og natten,« siger Klaus Larsen, som forklarer, at det samtidig begynder at klare op sidst på eftermiddagen torsdag i den sydlige del af landet.

»Så det er sådan en rigtig langsom front, der bare bevæger sig stille og roligt mod nord og regner en pæn del over landet. Så man skal nok forvente en hel del timer med småregn, når det først begynder.«