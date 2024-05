Turister, der går ind i private hjem, sætter sig på de lokales egne stole, klatrer over vægge og smider affald.

Det er alt sammen noget, der nu har gjort, at en lokal boligadministration på en spansk ferie har indført besøgstid i en velbesøgt landsby.

Både The Guardian, Standby og Euronews har omtalt sagen, der har landsbyen Binibeca Vell, som ligger ved en bugt på den spanske ferieø Menorca, i centrum.

De seneste år er byen, som er kendt for sine karakteristiske hvide bygninger og er opført som en autentisk fiskerlandsby, blevet mere og mere populær blandt turister, som gerne vil lægge vejen forbi og indtage de smalle stræder og gyder, tage billeder og nyde udsigten.

Men nu er det blevet for meget for den lille kystby med omkring 1.000 beboere, lyder det fra den lokale husejerforening – Poblat de Pescadors de Binibeca Vell.

Derfor har man nu indført besøgstider, som man beder om, at turisterne overholder:

»I de senere år er antallet af besøgende steget markant til mere end 800.000 om året, hvilket har gjort sameksistensen med naboerne vanskelig. Derfor har vi i ejerforeningen og med støtte fra Ajuntament de Sant Lluís etableret en tidsplan for besøg i de indre gader fra klokken 11 til klokken 20,« lyder det på foreningens hjemmeside.

Man beder samtidig om, at turister afholder sig fra at gå ind i huse og klatre op på balkoner.

En unavngiven beboer beklagede sig eksempel i sidste måned i ElDiario.es over, at byens indbyggere skal håndtere støjgener, påtrængende adfærd og affald i gaderne:

»De (turisterne, red.) gik ind i hjemmene, de satte sig på stole, de tager ting, klatrer på vores vægge, de holder udendørs drikkefester,« lød det fra kvinden, som tilføjede:

»Hvis det ikke bliver reguleret, vil det ske hver sommer.«

Til The Guardian forklarer Óscar Monge, som er leder af den gruppe, der repræsenterer Binibeca Vells 195 grundejere, at det ikke er fordi, at turisterne i sig selv er problemet.

I stedet mener han, at myndighederne har svigtet byen.

»Binibeca Vell er ikke et sted for eventyr, men et privat boligområde, hvor folk bor,« siger han.

Derfor opfordrer han til, at myndighederne indfører regler, der kan sikre beboernes trivsel, lyder det.

»Hvis de fortsætter med at lade os i stikken, vil vi i august gennemføre en afstemning blandt ejerne om, hvorvidt vi skal lukke området,« forklarede Óscar Monge tidligere i maj.

Problemerne i den lille landsby lægger sig i slipstrømmen på en lang række af andre turistdestinationer, der den seneste tid har råbt op om problemer med masseturisme.

Blandt andet har Mallorcas øråd tidligere på måneden meddelt, at der vil være 18.000 færre overnatningspladser til turister fra denne sæson.

»Dette vil ikke løse de problemer, vi har på øen, fra den ene dag til den anden. Men det bør give de lokale en følelse af, at vi er på deres side,« lød det fra Marcial Rodriguez, der er turistchef.

