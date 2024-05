Kender du ikke nogle af navnene, der spiller på årets Roskilde Festival?

Læs B.T.s forhåndsanmeldelse af de største danske musikfestivalers programmer, hvor nogle vækker opsigt og andre skuffer igen-igen.

Vi tager udgangspunkt i hovednavnene og starter i det sydjyske med sommerens første store festival:

Jelling Musikfestival:



23.–26. maj

Foto: Marc Tirl/AFP/Ritzau Scanpix

Festivalsæsonen skydes i gang i Jelling, hvor blandingen af efterskolelever og deres forældre igen i år får lov at opleve toppen af danskpoppen teste deres festivalsæt af foran et stort publikum.

Programmet er en solid, sikker hitblanding.

Man får Nik & Jay, Suspekt, Aqua og Medina tilsat et par internationale lottokuponer, hvor det især bliver interessant at se, hvad den næsten glemte 2000'er-stjerne Nelly Furtado kommer med.

Derudover er der ikke meget, du ikke ser mange andre steder, men det fungerer!

Billetstatus: Udsolgt af partout – stadig muligt at købe billetter til torsdag, fredag og søndag.

NorthSide:

6.–8. juni

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

I storhedstiden omkring 2017-2018 havde NorthSide med artister som Frank Ocean, Radiohead og Björk internationale navne, som publikum troppede op for at se – og som de andre festivaler skævede misundeligt efter.

Sådan er det ikke længere, hvor det i år bliver spændende, om de kan skabe folkefester i Aarhus med smallere hovednavne som Kaytranada, Slowdive og The Smile.

Aarhusianerne er kendte for at snakke koncerter ihjel, hvis der ikke lige er noget de kan synge med på, og her virker det som en fejl at gemme et populært dansk navn som Mø væk på en af de mindre scener.

Der mangler simpelthen et brag af et hovednavn.

Billetstatus: Ikke udsolgt.

Heartland festival:

13.–15. juni

Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix

Den fynske feinschmeckerfestival fik sidste år kritikerne til at måbe, da de pludselig hyrede ultra folkelige navne som Nik og Jay og Robbie Williams.

I år har de ikke et hovednavn, der på samme larmer i landskabet, men om man er fan eller ej, skal især det jamaicanske ikon Grace Jones nok give publikum en oplevelse de sjældent vil glemme.

Der er også mulighed for et par unikke oplevelser med Mew og Underholdningsorkestret, et 20-års jubilæum for elektrogruppen Blue Foundation og en Fugees-reunion med Wyclef Jean og Lauryn Hill.

Sidstnævnte kom en time for sent til sin sidste danske koncert, så man kan håbe, hun denne gang har husket at stille vækkeuret.

Billetstatus: Ikke udsolgt (Enkelte pakker er udsolgt).

Tinderbox

27.–29. juni

Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Tinderbox gør det (næsten) igen!

Det er altid sjovt at se, hvad den fynske popfestival trækker ud af ærmet, og i år får du endnu en vanvittig blanding af 1990'er-stjernen Bryan Adams, den franske super-dj David Guetta og den cubanske hitmager Camila Cabello.

Vi er ikke ude i lige så opsigtsvækkende navne som tidligere, hvor Tinderbox gennem tiden har hevet navne som Miley Cyrus, Ramstein og Billie Eilish til Odense, men der bør være stadig være noget for enhver smag.

For den del af publikum, der var unge i starten af 00erne, bliver det især sjovt at se, om der stadig er liv i canadiske Avril Lavigne.

Billetstatus: Ikke udsolgt.

Roskilde Festival

29. juni-6. juli

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Ja, igen i år mangler Roskilde Festival det helt store hovednavn, der kan fylde Orange scene til bristepunktet, men måske vi bare skal sænke forventningerne?

Ed Sheeran, der samtidig spiller på festivaler i Norge og Spanien er en ærgerlig misser, men generelt set foretrækker navnene fra øverste, øverste, øverste hylde i dag desværre at afholde deres egne stadionkoncerter.

I år må vi i stedet 'nøjes' med en blanding af Doja Cat, SZA og Foo Fighters, og hvor sidstnævnte er et sikkert – men ikke overraskende hit – til det ældre publikum, ved man endnu ikke, hvor bredt de to førstnævnte rammer på Dyrskuepladsen.

Derudover giver det ingen mening, at Medina, der aldrig har været større live, ikke er placeret på Orange scene.

Billetstatus: Ikke udsolgt (Fredag og lørdagsbilletter er udsolgt).

Nibe Festival

3.–6. juli

Foto: Balazs Mohai/EPA/Ritzau Scanpix

Hvor Sydjylland har Jelling Musikfestival, har nordjyderne Nibe Festival, og de leverer på cirka samme niveau med en lille sejr til Jelling.

Rasmus Seebach, Suspekt og Andreas Odbjerg sikrer, at ingen går helt skuffede hjem.

Derudover kan man trampe løs til den elektropoppede duo The Chainsmokers og finde ud af, hvordan det står til med de to britiske 2000'er-hoveder James Blunt og Ronan Keating.

Nibe står altid i skyggen af Roskilde Festival – og igen i år, vil de nok blive overset af de fleste.

Billetstatus: Udsolgt.

Smukfest

4.–11. august

Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

I Skanderborg kommer publikum utroligt nok, uanset hvilke navne de har på plakaten.

Det er den sikre fest, og med revl og krat fra den danske popscene er der som altid også en masse, man kan skråle med på.

Der hvor Smukfest halter i år, er manglen på det store internationale popnavn, der får folk til at betale overpris for billetten på det sorte marked.

Det kan godt være, at Justin Bieber, Christina Aguilera og Britney Spears alle leverede skuffende koncerter, men de var bare på papiret sjovere bookinger end dette års Sam Smith, Burna Boy og Diana Ross, der slet ikke kommer til at fylde bøgeskoven på samme måde.

Billetstatus: Udsolgt.