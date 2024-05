En overvågningsvideo fra det nu nedlagte Hotel Intercontinental er den seneste uge gået verden rundt.

På videoen kan man se rapmogulen P. Diddy overfalde sin daværende kæreste Cassie. Videoen kommer i forlængelse af en lang række anklager mod rapperen. Og det er ikke meget, man har hørt fra folk tæt på rapperen – indtil nu.

I et Instagram opslag tager en af Diddys ekskærester og mor til hans barn, Misa Hylton, bladet fra munden.

»Jeg er knust over, at Cassie må genopleve rædslen ved det misbrug, hun er blevet udsat for, og jeg tænker på hende,« skriver Misa Hylton og fortsætter.

»Jeg ved præcis, hvordan hun har det, og gennem min empati har det udløst mit eget traume.«

I opslaget deler Misa Hylton billeder af flere af rapperens børn. Hun har selv et barn med Diddy – 30 årige Justin Dior Combs.

»Disse unge mennesker er opdraget af kvinder, der ønsker det bedste for dem – vi sætter Gud og uddannelse først og har altid været forenet i vores fælles indsats for at støtte deres drømme,« skriver hun.

Diddy har selv taget afstand fra sine handlinger i overvågningsvideoen, der angiveligt blev optaget i marts 2016.

»Jeg var helt ude af den. Jeg havde nået bunden. Men jeg kommer ikke med undskyldninger. Min opførsel på den video er utilgivelig,« siger han i en video, han selv har delt på sociale medier og fortsætter:

»Jeg tager fuldt ansvar for mine handlinger i den video. Jeg er frastødt. Jeg var frastødt dengang, da jeg gjorde det, og jeg er frastødt nu.«

Den forurettede, Cassie Ventura, lagde sidste år sag an mod rapperen, men sagen endte med et forlig mellem de to parter.