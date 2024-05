Markedet skriger på nye, billige elbiler, siger ekspert.

Han jubler derfor over, at en af giganterne på det danske marked nu sender en ny og billigere udgave af en allerede populær model på gaden i Danmark.

Det er Volkswagen, som onsdag har præsenteret nyheden om, at man genintroducerer ID.3 Pure i sit modelprogram.

Og prisen ligger et stykke under de øvrige udgaver af ID.3 på det danske marked.

Den er nemlig på 259.995, oplyser Volkswagen i en pressemeddelelse.

Senest modellen var tilgængelig, var det med en lavere rækkevidde, langsommere ladehastighed og en mindre kraftfuld motor.

Den nye udgave har en opgjort rækkevidde på 388 kilometer og en ladehastighed på 145 kW.

Det får Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM, til at klappe i hænderne af glæde.

»Det er bestemt en positiv udvikling, at en funktionel elbil med både en fornuftig rækkevidde og opladningshastighed kommer ned i den pris,« siger Ilyas Dogru til B.T.

»Hvis vi skal fortsætte den grønne omstilling af danskernes bilpark i samme tempo, har vi brug for, at flere danskere har råd til at købe dem,« tilføjer han.

Ilyas Dogru peger på, at modellen nu er med til at gøre målgruppen for elbiler større.

»Den vil sagtens kunne konkurrere med benzinbil til eksempelvis 200.000 kroner,« siger han og uddyber:

»Omkostningerne ved at køre elbil er lavere på sigt. Både i forhold til finansiering og i forhold til omkostninger til strøm, som er lavere end for en benzin- eller dieselbil«

Ilyas Dogru peger desuden på, at der kan være potentielt mange interesserede købere.

»Den lægger sig prismæssigt et rigtig fint sted, for den har specifikationer, som gør, at den godt kan konkurrere med både andre elbiler til 300.000 kroner og også med eksempelvis Citroëns nye e-C3, som koster omkring 200.000 kroner,« siger han.

»Det kan godt være, at den mangler noget funktionalitet, eksempelvis kan du ikke få anhængertræk. Men med den opgivede rækkevidde og ladehastighed tror jeg, at den kan gå hen og blive en gamechanger for potentielle købere,« understreger Ilyas Dogru.

Med introduktionen af ID.3 Pure tilbyder Volkswagen nu i alt tre forskellige udgaver af ID.3. De to andre er ID.3 Style, som er udstyret med batteri på 58 kWh, hvilket giver en WLTP-opgjort rækkevidde på 433 km, samt ID.3 Max med et 79 kWh-batteri, som giver en længere WLTP-rækkevidde på 556 kilometer.

