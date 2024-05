I en kommune på Mallorca tyer man nu til drastiske midler for komme igennem den nuværende, kritiske tørkesituation.

»Vi er meget kede af at skulle træffe foranstaltninger som disse, og fra byrådet leder vi allerede efter løsninger for at kunne forsyne kommunen med vand,« udtaler borgmester Eleonor Bosch.

Ifølge lokalmediet Ultima Hora vil der i nordvestlige Banyalbufar kun være åbent for vandforsyningen fra kl. 16-23 hver dag.

Problemerne skyldes mangel på regn igennem længere tid, der har resulteret i ekstrem lav beholdning i områdets vandreservoir.

Banyalbufar er den første kommune på ferieøen, der indfører så stramme begrænsninger på både turisters og lokales adgang til vand.

Indtil videre er der ingen slutdato på tiltaget.

I forvejen har man i kommunen for en måned siden indført flere andre restriktioner.

Swimmingpools må ikke fyldes op, og det er heller ikke tilladt at foranledige »et stort vandforbrug« som vanding af store områder eller rengøring af terrasser, biler, facader og lignende.

Nu må det daglige vandforbrug heller ikke overstige gennemsnitlig 75 liter pr. indbygger. Sker det vil kommunen indføre yderligere begrænsninger ud fra deciderede målere.