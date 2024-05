Når han tænker tilbage, kan Dennis Nørmark godt huske, at det var med bekymrede miner, da han var med til at godkende brugen af danske skattekroner på den palæstinensiske organisation DFLP.

Han godkende alligevel forslaget tilbage i 2011, hvor der stod sort på hvidt, at DFLP de sidste årtier havde afstået fra væbnet kamp mod Israel.

Men B.T. kunne onsdag afdække, at den palæstinensiske gruppe i årene op til 2011 kunne kobles til tre angreb mod Israel.

Og at angrebene fortsatte, mens Danmark brugte ulandsbistand på Enhedslistens samarbejde med DFLP.

Det kalder Dennis Nørmark i dag for »oprørende.«

»Hvis det, du beskriver, er rigtigt, så vidner det om både dårligt researcharbejde fra Dansk institut for partier og demokratiers side og fra Enhedslisten,« siger forfatter og foredragsholder Dennis Nørmark.

Han sad i Dansk institut for partier og demokratis bestyrelse – som står for fordeling af ulandsbistand – for Liberal Alliance, som han også stadig er medlem af.

Han var med til at godkende et udviklingsprojekt på den palæstinensiske Vestbred, der involverede den palæstinensiske organisation DFLP.

Et samarbejde, der blev søgt om økonomisk støtte til fra Enhedslisten.

Men samarbejdet er blevet kritiseret, efter DFLP deltog i terrorangrebet mod Israel 7. oktober sidste år.

Desuden kunne B.T. i sidste uge afdække, at militante fra DFLP's væbnede fløj henrettede en civil under terrorangrebet på Israel 7. oktober.



Se dokumentationen for DFLPs deltagelse i terrorangrebet 7. oktober her:

Enhedslistens samarbejde med gruppen blev afbrudt, da partiet blev bekendt med, at DFLP havde deltaget i terroraktionen. Det statsstøttede projekt ophørte i 2021.

Men både før og imens DFLP var en del af det danskstøttede samarbejde, kan gruppens militære fløj kobles til flere væbnede aktioner – både mod militære og civile mål.

Både Enhedslisten og Dansk institut for partier og demokrati har oplyst, at man ikke havde kendskab til, at DFLP havde en militant fløj – hverken før eller under samarbejdet.

Det er rystende, at organisationen medvirkede til væbnede angreb og drab på civile, imens de var en del af et samarbejde støttet af Danmark, mener Dennis Nørmark.

Han medgiver, at det kan være svært at researche ordentligt på partier, der agerer i udviklingslande.

»Når man støtter bevægelser, der kæmper for demokrati i tredje verdens lande, så løber man ofte ind i nogle der har en blakket fortid,« siger han og fortsætter:

»Men at de også tydeligvis er voldelige, mens de modtager støtte, er naturligvis oprørende. Om der er tale om uvidenhed eller ligegyldighed overfor gruppens aktiviteter fra Enhedslistens eller eksperternes side, skal jeg ikke kunne sige.«

B.T. har forelagt Dennis Nørmarks udtalelser for Enhedslisten.

Rasmus Holme, der er forretningsudvalgsansvarlig for Enhedslistens hovedbestyrelse, har sendt følgende skriftlige svar:

»Som jeg har sagt før, så er det helt åbenlyst, at vi fejlbedømte DFLP fuldstændigt. Vi støttede kun det bistandsprojekt, som de var en del, fordi det var vores og Dansk institut for partier og demokratiers helt klare opfattelse, at DFLP var imod terror og havde afsværget sig militante aktiviteter. Det beklager vi dybt, og det er jeg personligt utrolig ked af. Vi har helt uden tvivl været for dårlige til at gennemskue, hvem DFLP er,« skriver han og fortsætter:

»Og det er klart, at lige så snart vi blev bekendt med, at DFLP havde været involveret i det forfærdelige terrorangreb den 7. oktober, valgte vi at bryde relationen til dem. Det var dybt chokerende for os at opdage, og jeg vil gerne understrege, at i Enhedslisten tager vi den skarpeste afstand fra al terror og alle krigsforbrydelser.«

Direktøren for Dansk institut for partier og demokrati (DIDP), Mathias Parsbæk Skibdal siger, at instituttet traf afgørelsen om at tildele støtte på et oplyst grundlag:

»Ligesom i alle andre tilfælde traf DIPD’s bestyrelse i denne sag afgørelse på et oplyst grundlag. Partiet fremlagde hvad der jf. referaterne vurderedes som tilstrækkelig information, og der indhentedes uvildig ekspertvurdering fra blandt andet en anerkendt forskningskapacitet.«