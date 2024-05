Nye oplysninger får nu Enhedslisten til igen at beklage sit samarbejde med den palæstinensiske organisation DFLP.

Da Enhedslisten i 2011 foreslog at bruge danske skattekroner i form af ulandsbistand på DFLP, skrev Enhedslisten i sin indstilling, at den palæstinensiske gruppe i årtier havde »afskrevet væbnet modstand« mod Israel.

Men B.T.s research – foretaget via Google-søgninger – viser, at DFLP blev koblet til i hvert fald tre angreb mod Israel i årene op til, at Danmark på Enhedslistens foranledning brugte skattekroner på samarbejde med den palæstinensiske gruppe.

Enhedslistens samarbejde med DFLP er på ny kommet i fokus, efter B.T. i sidste uge kunne afdække, at DFLP henrettede en 21-årig mand fra Tanzania under terrorangrebet 7. oktober sidste år. Se dokumentationen her:

Samarbejdet kom i stand, da Enhedslisten sendte en indstilling til Dansk institut for partier og demokrati, som er med til at fordele og udmønte ulandsbistand.

En bestyrelse bestående af 11 personer, både politikere og civile, tog stilling til de indstillede forslag til, hvad de danske bistandskroner skulle bruges på.

Det var her, at de i 2011 kunne læse Enhedslistens formulering om, at »DFLP har i årtier afskrevet væbnet modstand som et muligt middel i kampen mod den israelske besættelse.«

Men op igennem 2000erne blev gruppen koblet til en række angreb på civile og militære mål i Israel.

Ifølge CNN har gruppen forbindelser til Al Aqsa Martyrs Brigade, der i 2002 tog medansvar for et angreb, der dræbte syv civile og sårede 15.

I 2001 tog gruppen ifølge The Guardian ansvaret for et angreb på en israelsk militærbase.

I 2007 blev et medlem af gruppen skudt og dræbt, da han ifølge Al Jazeera forsøgte at trænge ind på et israelsk militærområde. Få dage tidligere skal flere medlemmer af gruppen have taget ansvaret for et angreb på en israelsk militærbase ifølge mediet.

Intet af det fremgik dog af den indstilling til støtte, som Enhedslisten indsendte til Dansk Institut for Partier og Demokrati.

Hjælpen til DFLP bestod i et samarbejde om demokratisk udvikling, der blandt andet bestod af workshops om uddannelse af unge i demokrati og kvinderettigheder.

Projektet blev støttet med danske skattekroner fra 2012 til 2021.

Enhedslisten afbrød samarbejdet med DFLP, efter man blev opmærksom på gruppens deltagelse i terrorangrebet på Israel 7. oktober sidste år.

Men fra samarbejdet begyndte i 2013, til det ophørte i 2023, kunne man google sig frem til, at gruppens militære gren ifølge flere medier stod bag angreb og drab på civile. Det fremgår af denne faktaboks:

Læs et uddrag af DFLPs historik med krigshandlinger og terrorangreb Det mest blodig angreb blev begået i 1974 da tre DFLP medlemmer infiltrerede Israels grænse fra Libanon. De ankom til byen Maalot i det nordlige Israel hvor de først slog et forældrepar og deres fire årige barn ihjel. Derefter stormede de byens skole, hvor de holdt 105 elever og 10 lærere som gidsler. DFLP endte med at slå 22 skoleelever og tre voksne ihjel. Gruppen mindedes og lovpriste angrebet og »martyrerne« i en pressemeddelelse i 2020. I 2002 tog DFLP, sammen med Hamas og Al Aqsa Martyr Brigaden ansvaret for et terrorangreb i bosættelsen Emmanuel på Vestbredden, hvor ni mennesker blev dræbt i en bus, inklusiv en 8 måneder gammel baby. I 2019 bekræftede DFLP, at de affyrede mortergranater over lokalsamfund på den israelske side af Gaza grænsen. Det samme gjorde de i årene efter, blandt andet i august 2022 og februar og maj måned 2023, Og under den nuværende krig har DFLP bekræftet flere gange at have affyret raketter mod »Zionistiske bosættelser« (israelske kibbutzer langs Gaza grænsen.) Gruppen arbejder samtidig tæt sammen med blandt andet Hamas og Islamisk Jihad i Gaza og lovpriser jævnligt »heroiske« terrorangreb mod civile israelere. I 2022 slog to palæstinensere fra Vestbredden fire civile israelere ihjel med kniv og økse i byen Elad. Et af ofrene blev slået ihjel foran sin 6 årige søn. DFLP hyldede angrebet og kaldte det en »naturlig respons« til israelske forbrydelser, en formulering både Hamas og Islamisk Jihad bruger om stort set alle terrorangreb mod israelere. Da en palæstinensisk terrorist slog syv civile ihjel nær en synagoge i Øst-Jerusalem i januar 2023, udsendte DFLP en pressemeddelelse hvori de lykønskede gerningsmanden og opfordrede til flere drab på »bosættere.« En række andre terrorangreb i 2023, blandt andet et udført af Hamas i Tel Aviv samt at angreb udført af en Islamisk Stat affilieret arabisk-israeler i Beersheba, blev også hyldet af DFLP. Gruppen sammenligner desuden Israel med Nazityskland, mens det støtter det iranske præstestyres konflikt med Israel. DFLP kræver desuden, at det Palæstinensiske Selvstyre afbryder al forbindelse til USA, at Oslo-aftalerne bliver skrottet og at al anerkendelse af Israel ophører.

B.T. har spurgt Enhedslisten, hvordan det hænger sammen, at man oplyste Dansk institut for partier og demokrati, om at gruppen havde fraskrevet sig vold som middel.

Derudover har B.T. spurgt, om partiet havde undersøgt DFLP tilstrækkeligt, før man begyndte samarbejdet med organisationen.

Rasmus Holme, der er forretningsudvalgsansvarlig for partiets hovedbestyrelse, har givet følgende svar:

»Vi støttede kun det bistandsprojekt, som DFLP var en del af, fordi det var vores helt klare opfattelse, at DFLP var imod terror og havde afsværget sig militante aktiviteter. Den opfattelse delte DIPD (Dansk Institut for Partier og Demokrati, red.) i øvrigt. Med den viden, vi har nu, så står det soleklart, at vi fejlbedømte organisationen,« lyder det i udtalelsen, der fortsætter:

»Det beklager vi dybt, og det er jeg personligt utrolig ked af. Det er åbenlyst, at vi ikke har været gode nok til at gennemskue, hvem DFLP er. Lige så snart vi blev bekendt med DFLP’s Gaza-afdelings involvering i det forfærdelige terrorangreb den 7. oktober, valgte vi at bryde relationen til dem. Det var dybt chokerende for os at opdage.«