Organisationen, der udførte Enhedslistens ønske om at bruge dansk ulandsbistand på den palæstinensiske organisation DFLP, vidste ikke, at DLFP havde en væbnet militær gren.

»Det er jo altid nemt at være bagklog,« siger Mathias Parsbæk Skibdal, direktør for Dansk institut for partier og demokrati, der er med til at uddele ulandsbistand. Han tilføjer:

»Når man ser på det i bagklogskabens klare lys, så kunne man da ønske, at man måske havde gjort noget mere. Men jeg kan sige, at der ikke er en finger at sætte på vores gennemgang.«

DFLP blev fra 2012 til 2021 hjulpet af dansk ulandsbistand. Onsdag kunne B.T. afsløre, at medlemmer af DFLPs militære fløj henrettede en civil tanzaniansk mand under terrorangrebet på Israel 7. oktober.

Medlemmer af DFLPs militære fløj til en militærparade i 2019, der markerede 50-året for gruppens grundlæggelse. Foto: Mohammed Talatene/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Medlemmer af DFLPs militære fløj til en militærparade i 2019, der markerede 50-året for gruppens grundlæggelse. Foto: Mohammed Talatene/AP/Ritzau Scanpix

Men B.T.s afsløring af organisationens drab på en civil kommer ikke til at føre til øget screening af, hvem ulandsstøtten går til.

Mathias Parsbæk Skibdal påpeger, at støtten til DFLP fra dansk side ophørte i 2021, to år før terrorangrebet på Israel.

»Jeg vil have meget svært ved at sige, hvordan vi kunne have forudset det dengang. At der er nogle mennesker, som har et eller andet medlemskab i DFLP, som så to år efter render rundt og laver noget, som er så frygteligt, som I har dokumenteret det.«

Men kan du udelukke, at DFLP også tidligere har været en militant organisation?

Maskerede og bevæbnede medlemmer af DFLP i Gaza City i 2014. Foto: Mohammed Abed/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Maskerede og bevæbnede medlemmer af DFLP i Gaza City i 2014. Foto: Mohammed Abed/AFP/Ritzau Scanpix

»Det skal jeg ikke udtale mig om. Men jeg kan faktisk udelukke, at de kroner og ører, der er gået herindefra, på nogen måder er blevet anvendt til militære formål.«

Og det kan du udelukke med 100 procents sandsynlighed?

»Ja.«

I perioden, hvor DFLP modtog dansk ulandsbistand, kan man finde talrige eksempler på DFLPs militante aktivitet.

Tilbage i 2020 beskrev Den EU-støttede tænketank 'European Council of Foreign Affairs', hvordan organisationen »har været ansvarlig for angreb på israelske mål (inklusiv civile) i Israel og de besatte områder. Dens militære fløj, 'Den Nationale Modstandsbrigade', har også taget del i kampen mod israelske styrker i Gaza.«

Gør processen omkring DFLP at man hos jer ændrer, eller har tænkt sig at ændre, processen omkring screening af organisationer, der modtager støtte fremadrettet?



»Grundlæggende ikke. Vi gør mange ting allerede, og vi kan jo altid blive bedre til at gøre sådan nogle ting. Men vores processer er gode, og vi har et godt samarbejde – også med de danske partiorganisationer, om at lave nogle gode analyser af de organisationer, som modtager støtte,« siger han og fortsætter:

»Så det enkelte tilfælde får mig ikke til at konkludere, at vi skulle gøre noget generelt anderledes.«

Du sagde tidligere, at I ville ønske, at man havde gjort det anderledes dengang. Men det er altså ikke det samme som, at man vil ændre processerne fremadrettet. Er det rigtigt forstået?

»Ja.«

Efter interviewet med Mathias Parsbæk Skibdal har B.T. forelagt direktøren en række eksempler på terrorangreb og krigshandlinger, som DFLP selv har taget ansvar for at have deltaget i, fra 1974 og op til deltagelsen i terrorangrebet på Israel 7. oktober 2023.

Du kan læse de fremlagte eksempler i faktaboksen her i artiklen.

Læs et uddrag af DFLPs historik med krigshandlinger og terrorangreb Det mest blodig angreb blev begået i 1974 da tre DFLP medlemmer infiltrerede Israels grænse fra Libanon. De ankom til byen Maalot i det nordlige Israel hvor de først slog et forældrepar og deres fire årige barn ihjel. Derefter stormede de byens skole, hvor de holdt 105 elever og 10 lærere som gidsler. DFLP endte med at slå 22 skoleelever og tre voksne ihjel. Gruppen mindedes og lovpriste angrebet og »martyrerne« i en pressemeddelelse i 2020. I 2002 tog DFLP, sammen med Hamas og Al Aqsa Martyr Brigaden ansvaret for et terrorangreb i bosættelsen Emmanuel på Vestbredden, hvor ni mennesker blev dræbt i en bus, inklusiv en 8 måneder gammel baby. I 2019 bekræftede DFLP, at de affyrede mortergranater over lokalsamfund på den israelske side af Gaza grænsen. Det samme gjorde de i årene efter, blandt andet i august 2022 og februar og maj måned 2023, Og under den nuværende krig har DFLP bekræftet flere gange at have affyret raketter mod »Zionistiske bosættelser« (israelske kibbutzer langs Gaza grænsen.) Gruppen arbejder samtidig tæt sammen med blandt andet Hamas og Islamisk Jihad i Gaza og lovpriser jævnligt »heroiske« terrorangreb mod civile israelere. I 2022 slog to palæstinensere fra Vestbredden fire civile israelere ihjel med kniv og økse i byen Elad. Et af ofrene blev slået ihjel foran sin 6 årige søn. DFLP hyldede angrebet og kaldte det en »naturlig respons« til israelske forbrydelser, en formulering både Hamas og Islamisk Jihad bruger om stort set alle terrorangreb mod israelere. Da en palæstinensisk terrorist slog syv civile ihjel nær en synagoge i Øst-Jerusalem i januar 2023, udsendte DFLP en pressemeddelelse hvori de lykønskede gerningsmanden og opfordrede til flere drab på »bosættere.« En række andre terrorangreb i 2023, blandt andet et udført af Hamas i Tel Aviv samt at angreb udført af en Islamisk Stat affilieret arabisk-israeler i Beersheba, blev også hyldet af DFLP. Gruppen sammenligner desuden Israel med Nazityskland, mens det støtter det iranske præstestyres konflikt med Israel. DFLP kræver desuden, at det Palæstinensiske Selvstyre afbryder al forbindelse til USA, at Oslo-aftalerne bliver skrottet og at al anerkendelse af Israel ophører.

B.T. har bedt Mathias Parsbæk Skibdal forholde sig til, om Dansk institut for partier og demokrati kendte til disse episoder, da de besluttede sig for at udbetale støtte til gruppen.

Til det er han kommet med følgende skriftlige svar:

»Som kortlagt i Udenrigsministeriets redegørelse vedrørende støtten til DFLP og som tidligere forklaret til blandt andre Jyllands-Posten, har Dansk institut for partier og demokrati på intet tidspunkt været bevidst om, at DFLP havde en aktiv væbnet gren mens partnerskabet pågik,« skriver han og fortsætter:

»Partnerskabet mellem Enhedslisten og tre palæstinensiske partier afsluttedes 30. juni 2021, og det er veldokumenteret, at der absolut ingen sammenhæng er mellem det daværende partnerskab og terrorhandlingen 7. oktober 2023 (mere end 2 år efter partnerskabet sluttede). Jeg har derfor ikke yderligere kommentarer.«

Derudover henviser han til Enhedslisten.

Partiets udenrigsordfører, Trine Pertou Mach, siger, at de danske skattekroner til DFLP blev brugt på Vestbredden og ikke i Gaza:

»Det var et samarbejdsprojekt med tre palæstinensiske organisationer, og bistandskronerne er gået til aktiviteter såsom workshops om ligestilling og unges engagement i demokratiet. Så der er ikke gået danske bistandskroner til den væbnede fraktion i Gaza.«

Alligevel mener hun, det var det rigtige at afbryde relationen til DFLP, da det kom frem, at organisationen havde deltaget i terrorangrebet 7. oktober.