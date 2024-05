Det var nogle tydeligt berørte politifolk, der tirsdag fortalte om befrielsen af den 13-årige pige og anholdelsen af Korsørmanden.

»Ja undskyld, jeg bliver lidt påvirket nu,« sagde den betjent, der var første mand på stedet og fandt den 13-årige pige i Korsørmandens hus.

Tirsdag blev der nedlagt referatforbud under betjentenes forklaringer, men onsdag valgte dommerne at ophæve forbuddet, da det blev vurderet, at det ikke vil være en unødig krænkelse af den 13-årige pige at lade forklaringerne være offentlige.

Derfor kan vi nu løfte sløret for flere detaljer om anholdelsen.

Det var på Korsørmandens bopæl, at den 13-årige pige blev befriet og den 33-årige mand anholdt. Foto: Anthon Unger

Det var efter 27 timers intenst eftersøgning af den 13-årige pige, at de pågældende betjente om eftermiddagen 16. april sidste år fik ordre om at tage ud til den 33-åriges adresse i Korsør for at foretage anholdelse.

I alt blev fire personer i første omgang sendt afsted. To betjente fra reaktionsstyrken og to fra kriminalteknisk afdeling.

På daværende tidspunkt vidste de ikke, om den 13-årige pige befandt sig på adressen, men en politiassistent fortalte, at han forberedte sig mentalt, da han vidste, at der kunne være en sammenhæng med Emilie Meng-sagen.

»Jeg havde selv været inde over Emilie Meng-sagen, så jeg vidste godt, at det her, vi ville kom ud til, kunne være alvorligt,« forklarede han.

Det er Korsørmanden tiltalt for: Emilie Meng: Drab, voldtægt og frihedsberøvelse af den 17-årige Emilie Meng, der forsvandt fra Korsør Station cirka klokken 04.00 10. juli 2016.

Han nægter sig skyldig. 15-årig efterskoleelev fra Sorø Trusler, vold, voldtægtsforsøg og forsøg på kidnapning begået mod en 15-årig efterskoleelev fra Sorø 8. november 2022 kort efter klokken 18.00.

Han nægter sig skyldig. 13-årig pige fra Kirkerup: Langvarig frihedsberøvelse, ulovlig tvang, voldtægt og drabsforsøg mod en 13-årig pige fra Kirkerup 15. april 2023.

Han erkender frihedsberøvelse, ulovlig tvang og vold, men nægter drabsforsøg og voldtægt. Han erkender dog overgreb ved andet seksuelt forhold end samleje.

Da de ankom til Korsørmandens bopæl, blev der banket på. Men da der ikke blev åbnet med det samme, blev døren smadret.

En betjent kom i den forbindelse til skade og skar sig, så der var blod på gerningsstedet. Han måtte efterfølgende modtage behandling på skadestuen.

Ikke langt fra hoveddøren blev betjentene mødt af den 33-årige mand, som var iført t-shirt og underbukser.

Han blev straks lagt i håndjern på bryggersgulvet.

Fandt 13-årige pige i soveværelse

Da Korsørmanden var anholdt, gik en betjent videre ind i huset, hvor han fandt den 13-årige pige i soveværelset, forklarede han i retten, før hans stemme knækkede.

Kort måtte han tage en kort pause, før han fortalte om det syn, der mødte ham.

På sengen i soveværelset fandt han pigen. Hun lå på maven og var bundet på hænder og fødder og havde bind for øjnene.

Den 13-årige pige fortalte ham kort efter, at hun var blevet voldtaget.

Her ses den dør, der blev smadret i forbindelse med anholdelsen. Foto: Anthon Unger

Korsørmanden nægter at havde udsat den 13-årige pige for fuldbyrdet voldtægt, men erkender overgreb ved andet seksuelt forhold end samleje.

Både Korsørmandens forklaring og videoafhøringen af den 13-årige pige er foregået bag lukkede døre. Det er derfor uvist, hvad de har forklaret om forløbet.

