Bayer Leverkusen havde ikke tabt én eneste kamp i hele 51 forsøg – før i dag. For i Europa League-finalen mod Atalanta gik det galt for de nykårede tyske mestre.

Den italienske klub blev dermed den første til at besejre tyskerne i næsten et år (!), og mon ikke, der bliver gang i Bergamos gader i aften? Du kan læse B.T.s dom over finaleopgøret, der endte 3-0 til Atalanta, her.

Godt nok er det Atalanta, der på fornem vis har sikret sig titlen som Europa League-vindere anno 2024.

Men vi er simpelthen nødt til at tale om Leverkusen – eller Bayer Neverlusen, som de er blevet kaldt – et øjeblik, for det er jo fuldkommen vanvittigt ikke at have tabt i 51 kampe?!

Forestil jer lige, at en dansk klub var gået gennem HELE sæsonen i Superligaen uden at tabe en eneste kamp – og læg dertil yderligere 19 kampe oveni.

Det er næsten ikke til at forstå, og den imponerende stime betyder, at Leverkusen er blevet tyske mestre samt har spillet sig i både Europa League- og pokalfinalen. Sidstnævnte spilles på lørdag, og dermed har klubben fortsat mulighed for at sikre sig 'The Double'.

Der har været meget at juble over for Leverkusens tilhængere denne sæson. Men i dag blev alle drømmene ødelagt for en stund. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

For det gjorde Leverkusens nummer 25, Exequiel Palacios, i hvert fald ikke ved 1-0-scoringen.

Den argentinske midtbanespiller stod og snorksov på et indlæg fra Atalantas Davide Zappacosta, og så kunne Ademola Lookman let løbe foran og sende bolden i kassen.

Lookman spillede sit livs finale og scorede ligeledes målene til både 2-0 og 3-0.

Siger den 26-årige nigerianers navn dig ikke allerede noget fra tiden i Everton, Leipzig, Fulham eller Leicester, så kan du godt skrive ham bag øret nu. Wauw, for en pragtpræstation! Leverkusen-spillerne vil have mareridt om ham i nat.

Lookman var her, der og alle vegne i aftenens finale, hvor han blev den helt store helt for Atalanta. Foto: Molly Darlington/Reuters/Ritzau Scanpix

Stimen er slut for Leverkusen, men der er ikke tid til at være skuffede alt for længe, for lørdag venter Kaiserslautern fra den næstbedste række i den tyske pokalfinale.

Heller ikke Atalanta kan gå på ferie endnu.

Den italienske klub mangler fortsat at spille to kampe i Serie A mod henholdsvis Torino og Fiorentina, og de kampe er bestemt ikke uden betydning.

Klubben kæmper nemlig for at sikre sig en plads i Champions League til næste sæson, og skulle det ske, ja så kan der ikke være nogen tvivl om, at der endnu en gang vil være fest i Bergamo.