Der findes formentlig få ting, der kan give en britisk konservativ mere hjertebanken end at kigge på meningsmålingerne.

Hos Sky News står de således kun til 23,2 procent af stemmerne, mens Labour næsten står til det dobbelte med 44 procent.

Så hvorfor i alverden har den konservative premierminister, Rishi Sunak, onsdag udskrevet valg? Det ser Ole Helmersen, lektor ved CBS med speciale i britisk politik, to grunde til.

»Han gør det først og fremmest, fordi der ser ud til være gode økonomiske nyheder fra regeringen. I den tale han holdt i dag (onsdag, red.), betonede han, at nogle af de målsætninger han satte sig, da han trådte til som premierminister, nu er opnået. Væksten er bedre end frygtet, og inflationen er kommet under kontrol, og det er det, der får ham til at trykke på knappen.«

Den anden grund er, at Rishi Sunak allersenest skulle udskrive valg 5. januar næste år.

»De ligger elendigt i meningsmålingerne og har gjort det i lang tid. Det kan næsten ikke blive værre, så man kan lige så godt, så at sige, få det overstået. Især fordi han nu kan gå ud på ryggen af gode økonomiske nyheder.«

Netop økonomi bliver også et hovedtema i valgkampen og et punkt, hvor De Konservative skal forsøge at minimere det, der lige nu ligner et klar nederlag til Labour.

»Det har altid været konservativ valgstrategi at udstille Labour som uansvarlige på den økonomiske politik, og det vil vi også se med brutal effekt i de kommende uger.«

Omvendt forventer Ole Helmersen, at Labour vil påpege den voldsomme uro, der har været i især anden halvdel af De Konservatives 14 år lange regeringsperiode.

I den periode har der været hele fem premierministere. Heriblandt Liz Truss, som kun sad på posten i 45 dage.

»De Konservative har mange fiaskoer i bagagen i de her 14 år, og det vil selvfølgelig også komme frem i valgkampen, at der ikke har været stabilitet. Man skal også huske på, at De Konservative er et meget splittet parti. Det vil de formentlig pakke væk her under valgkampen, men for bare to uger siden var der store spekulationer om, hvorvidt de var ved at vælte Rishi Sunak som leder af partiet.«

»De er dybt uenige internt, der er voldsomme fløjkampe, og efter valget bryder de ud, især når - eller hvis - De Konservative har tabt valget, for så er Rishi Sunak færdig som leder, og så bliver der voldsom kamp om den post.«