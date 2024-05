Politiet er sent onsdag aften massivt til stede ved Mosedalvej i Valby, hvor en mand er blevet stukket med en kniv.

»Vi fik en anmeldelse klokken 22.52 om, at en mand var blevet stukket men en kniv. Vi har kontakt til manden, der ikke umiddelbart er kommet alvorligt til skade,« siger Martin Kajberg, der er vagtchef ved Københavns Politi, til B.T.

Politiet er nu ved at skabe sig et overblik over, hvad der er sket.

»Vi har ikke nogen anholdte for nuværende, og vi har ikke noget motiv,« siger vagtchefen.

Tidligere onsdag blev en 15-årig dreng dræbt med knivstik i Husum.

»Det jeg kan sige er, at der ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at der er en sammenhæng med det, der skete i Husum,« siger vagtchefen.