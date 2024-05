Den traditionelle fejring af sidste skoledag for de større elever endte på Søborg Skole med, at en elev måtte på skadestuen.

Og i en politianmeldelse.

Både skolen og Københavns Vestegns Politi bekræfter episoden over for B.T.

»Søborg Skole tager hændelsen meget alvorligt, og procedurer for afviklingen af sidste skoledag vil nu blive gennemgået for at forebygge, at noget lignende kan ske igen,« lyder det eksempelvis fra skoleleder Johan Rønne i en skriftlig kommentar.

Det var som de fleste andre steder i landet i fredags, at der blev spillet bold, kastet med karameller og leget med vand på skolen, der ligger i Gladsaxe Kommune uden for København.

Og det var i forbindelse med sidstnævnte, at det gik galt.

»Desværre havde en enkelt elev på Søborg Skole i kådhed erstattet vandet i vandpistolen med en stærkt ætsende rensevæske,« lyder det fra skoleleder Johan Rønne:

»Rensevæsken stod i et lokale, som normalt er aflåst, men som afgangseleverne havde fået lov at opbevare deres tasker, karameller og vandpistoler i.«

Ifølge skolelederen blev ingen børn ramt i ansigtet.

Flere fik dog væsken på huden, hvorfor de blev skyllet under rindende vand.

»En enkelt elev fik så meget af væsken på huden, at vedkommende for en sikkerheds skyld blev sendt på skadestuen til behandling,« forklarer skolelederen:

»Som det ser ud lige nu, får ingen elever mén af hændelsen, og alle elever er tilbage i skole.«

Københavns Vestegns Politi fortæller videre, at eleven, der endte på skadestuen, blev udskrevet efter at være blevet undersøgt.

I forhold til afgangseleven med vandpistolen lyder det, at forældrene hurtigt blev inddraget.

»Eleven er fuldt ud klar over alvoren i forseelsen. Eleven er udelukket fra at komme på skolen i denne uge udover for at deltage i eksamen,« lyder det fra skoleleder Johan Rønne, der er bekendt med politianmeldelsen mod eleven.

Fra politiet lyder det, at anmeldelsen går på, at »en elev skulle have sprøjtet en væske, der sved på huden på en anden elev på Søborg Skole omkring kl. 14« i fredags.

»Københavns Vestegns Politis lokalpoliti i Gladsaxe er i kontakt med sagens parter og undersøger i samarbejde med skole og kommune nu hændelsen nærmere.«