Få bare lavet den mesterskabs-tatovering, kære Brøndby-fans. For det kan nærmest ikke gå galt, når en flok feriehungrende aarhusianere er eneste hindring på vejen til guldfesten.

Omvendt må københavnerne gå på ferie med sort samvittighed og konstatere, at deres vej til Europa går gennem en ydmygende playoffkamp, hvis det da lykkes at besejre de sultne FCN-spillere.

FCK’s kollaps må ligeledes sætte hele Jacob Neestrups projekt til debat.

Det mener B.T.s sportschef, Lasse Vøge, der her tager temperaturen på guldfavoritterne efter Superligaens 31. runde.



88 PROCENT: »Brøndby er storfavoritter til at vinde hjemme over AGF-spillerne, der nok er i gang med at planlægge de poolselfies og Instagram-stories, der skal postes fra sommerferien i Dubai, Mauritius eller Seychellerne.«

»Dermed er Brøndby også storfavoritter til at løfte DM-pokalen mod himlen søndag ved 19-tiden. Så simpelt er det – en hel sæson koges ned til 90 minutter, der afgør triumf eller fiasko.«

»Men selvom AGF'erne kan dufte sommerferien, må muligheden for at blive kongemager i Superligaen tiltale AGF-træner Uwe Rösler. Så mon ikke tyskeren fodrer sine svende med råt kød hele ugen – og derfor holder jeg 12 procent åbne for en Brøndby-fiasko.«

12 PROCENT: »Fodbold er brutalt. Det må FCM'erne sande. Efter at have spillet 2.700 minutters superligafodbold havde Herning-drengene placeret sig i en position som DM-favoritter.«

»Men 30 minutters nedsmeltning i Farum spillede med al sandsynlighed guldet ud af ulvepoterne.«

»Nu skal de ud i den svære løsning, at de skal fokusere på at ordne Silkeborg – der ville elske at dræbe de flamboyante lokalrivalers gulddrømme – mens de skal krydse fingre, tæer og ben for en AGF-overraskelse på den københavnske vestegn.«

0 PROCENT: »Der er granatchoktilstande hos de dobbelte danske mestre. For 10 dage siden lugtede det af et hattrick – og business as usual – da FCK'erne tog til Brøndby og hentede en sejr, der katapulterede dem op på Superligaens førsteplads.«

»Men 10 skæbnesvangre dage og to katastrofale nederlag senere er klubben efterladt i ruiner. Nu skal der pludselig kæmpes for bronzemedaljer og en dertilhørende lidt ydmygende hjemmekamp mod kvalifikationsspillets vinder om den sidste Europa-billet.«

»Under alle omstændigheder ender det med at være en Superliga-sæson, som sætter flere spørgsmålstegn end udråbstegn ved Neestrups projekt.«

0 PROCENT: »Et topniveau, som kan sønderknuse alle i ligaen, og et bundniveau, der er lige til nedrykning. Det er fortællingen om dette års FC Nordsjælland – og den blev så flot fortalt i 3-3-hjemmekampen mod FC Midtjylland, som både bød på lort og lagkage.«

»Det bliver ikke til guld – men det kan stadig blive til Europa, hvis Farums raske svende kan finde den bedste udgave af sig selv frem i sæsonens sidste 90 minutter.«

»Det ville trods alt også være en vild præstation at holde Champions League-1/16-finalisterne ude af Superligaens medaljeskammel.«