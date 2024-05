En souschef i en vuggestue er onsdag ved Manchester Crown Court blevet idømt 14 års fængsel for at have dræbt en ni måneder gammel pige.

Kate Roughley er blevet fundet skyldig i at have spændt pigen, Genevieve Meehan, fast med ansigtet nedad på en sækkestol i mere end 90 minutter.

Den tragiske hændelse fandt sted på institutionen Tiny Toes i Stockport den 9. maj 2022.

Anklageren sagde, at pigen døde af kvælning som følge af 'patofysiologisk stress.'

37-årige Kate Roughley er blevet idømt 14 års fængsel for at slå et barn ihjel i en vuggestue.

Roughley havde placeret pigen med ansigtet nedad, tæt svøbt og fastspændt til en sækkestol, før hun dækkede hende til med et tæppe.

Vuggestuens souschef ignorerede herefter pigens skrig i en time og 37 minutter, indtil hun opdagede, at barnets ansigt var blevet blåt og, at pigen ikke reagerede på kontaktforsøg.

Dommeren i retssagen sagde, at pigens død »absolut kunne have været undgået.«

Overvågningsvideo fra vuggestuen har vist, at souschefen ikke reagerede på pigens skrig.

»Jeg er sikker på, at hver eneste person i denne retssal, som så optagelserne, ønskede, at du skulle tage hende op og fjerne hende fra den fare, du havde bragt hende i, vel vidende, at du ikke gjorde det,« sagde dommeren.

Den 37-årige Roughley, som var den vagthavende leder af babystuen med ansvar for sovearrangementer den dag, fortalte Manchester Crown Court, at hun lagde Genevieve på siden og hævdede, at hendes ansigt hele tiden var synligt.

Hun sagde, at hun ikke var bekymret for barnets velbefindende.

Jurymedlemmerne græd ved retssagens begyndelse, da de så børnehavens overvågningsbilleder, som viste tragedien fra kl. 13.35 til kl. 15.12.

Den tiltaltes påstand var, at Genevieves død var en »forfærdelig og uundgåelig ulykke« og ikke et resultat af nogen ulovlig handling.