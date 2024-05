Navnet er sarkoidose.

Det er en alvorlig betændelsessygdom, der har vist sig at have en risiko for at ramme folk, der har fået større tatoveringer i en helt bestemt - og udbredt - farve. Sort.

»Det er folks frie valg at få tatoveret deres hud,« siger professor Jørgen Serup, hudlæge og leder af Tatoveringsklinikken ved Bispebjerg Hospital, til B.T.s søstermedie Berlingske:

»Men de skal vide, at hvis det sker med en sort farve, er der en risiko for, at det kan føre til en sygdom med ganske alvorlige komplikationer.«

Bliver man ramt af sarkoidose begynder det som små knuder, der sætter gang i en immunreaktion i hele kroppen.

Derfor kan det give betændelse andre steder end lige dér, hvor tatoveringen sidder. Lunger og øjne kan blive påvirket. Videre kan det give ømme og hævede led, feber, træthed samt åndenød.

På Bispebjerg Hospital lyder det, at sarkoidose er den mest udbredte lidelse blandt patienter ved Tatoveringsklinikken. På landsplan anslås det, at 400-500 danskere rammes om året.

Hudlægen Jørgen Serup understreger dog, at antallet er relativt lavt i forhold til mængde danskere, der har en tatovering.

Derfor er der ikke tale om en »skrækkampagne«, men mere en advarsel om at være opmærksom på den potentielle risiko, der kan være ved store tatoveringer med sort farve.

Sarkoidose kan behandles blandt andet behandles med kortisoncreme.